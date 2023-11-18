В Испании протестуют против амнистии сепаратистов

В Мадриде 170 тысяч человек вышли на акцию протеста, приуроченную к вступлению главы Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса в должность председателя правительства Испании. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает газета El País. В обмен на поддержку двух каталонских партий он пообещал принять закон об амнистии для сторонников независимости Каталонии.

Каталонские сепаратисты пытаются отделиться от Испании

Из-за этого обещания оппозиционные партии обвиняют Санчеса в нарушении законодательства и использовании амнистии для сохранения власти. За последние недели в Испании неоднократно проводились акции протеста против планов помиловать сепаратистов. На сегодняшней демонстрации лидер консервативной оппозиции Фейхоо назвал договоренность Санчеса с каталонскими партиями "мошенничеством и унижением" для Испании.

Каталонские сепаратистские партии "Вместе" и "Левые республиканцы Каталонии" требуют освободить от ответственности около 1400 своих сторонников. Кроме того, не исключено, что в Испанию сможет вернуться также лидер партии "Вместе", бывший глава региональной администрации Карлес Пучдемон, который уже несколько лет скрывается от судебного преследования в Бельгии.

Исторически имеющая сильную национальную идею каталонизма, Каталония в разное время ранее пыталась провозгласить свою независимость от Испании и к настоящему времени добилась автономии, наиболее широкой из всех подобных регионов европейских стран и официального статуса каталанского языка (наряду с баскским, галисийским и валенсийским). В настоящее время часто говорится о стремлении этого региона стать независимым государством как о наиболее массовом и близком к реализации сепаратистском движении в Европе. 27 октября 2017 года власти автономии в одностороннем порядке провозгласили независимость от Испании и образование Каталонской республики, что не было признано правительством Испании.

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