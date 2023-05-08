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В Иране казнили двух человек по обвинению в богохульстве

В постах молодых людей в Интернете нашли признаки богохульства

сегодня, 17:44
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Автор:

Константин Куликов

Власти Ирана в понедельник казнили двух человек по обвинению в богохульстве. Смертный приговор им был вынесен за оскорбление святынь и пророка Мухаммеда. Признаки богохульства суд обнаружил в их постах в интернете. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

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Как сообщает иранское информагентство "Мизан" со ссылкой на пресс-службу суда, Юсеф Мехрад и Сардолла Фазели-Заре вели в социальных сетях аккаунты "антиисламской направленности". В частности, упоминаются их сообщения возведении хулы на Пророка, его мать и имамов, и пропаганде атеизма. Мехрад опубликовал в соцсетях видеоролик с сожжением Корана.


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Суд считает, что Мехрад модерировал не менее 15 антирелигиозных каналов в интернете. У Фазели-Заре в телефоне нашли подписки на эти каналы. Оба обвиняемых признали свою вину.

Правозащитная группа Iran Human Rights резко осудила казнь Мехрада и Фазели-Заре.

"Это не только варварский акт средневековой жестокости, но и покушение на свободу самовыражения", — заявил её директор Махмуд Амири-Могхаддам.

По подсчётам Iran Human Rights, с начала этого года в Иране приведены в исполнение более 200 смертных приговоров, в прошлом году — 582. В том числе смертные приговоры выносились участникам гражданских протестов, проходивших в Германии после смерти Махсы Амини.

В сентябре 2022 года в Иране начались протесты, связанные с гибелью 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба.

Иран занимает второе место в мире (после Китая) по числу смертных казней.

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