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В Хорватии отказали в приюте уроженцам Чечни: в чем причина

Они уехали из РФ из-за нежелания воевать

сегодня, 11:43
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Автор:

Константин Куликов

Суд в Хорватии отказал пяти уроженцам Чечни в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты. Теперь они могут быть депортированы обратно в Россию. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на проект Радио Свобода Кавказ.Реалии.

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"Переводчики, участвовавшие в суде, рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств и основан на одних лишь предположениях, что претенденты на защиту являются исламистскими экстремистами. Очень пристрастное решение", — говорит представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев .


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Находящиеся в Хорватии уроженцы Чечни заявили среди причин эмиграции, в частности, нежелание участвовать в войне России против Украины. Сейчас они остаются в центре мигрантов, откуда их могут выпустить как для проезда в другую страну, так и депортировать в Россию.

Пока окончательное решение хорватской власти по этому вопросу неизвестно.

Напомним, что накануне из украинского плена в Грозный вернулись пять чеченцев, которых раскритиковал председатель Чечни Рамзан Кадыров.

"Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы то ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую, — заявил Кадыров.— Поэтому я не встретился с вернувшимися. Это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом, и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль”.

Для этого им предложено снова вернуться на передовую.

На Пасху в Украину из плена вернулись 130 украинских пленных.



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