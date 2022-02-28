В Грузии объяснили, почему отказались ввести санкции против России за вторжение в Украину

Грузия отказывается вводить экономические санкции в отношении РФ после того, как она вторглась в нашу страну. Заявление об этом сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом информирует издание " Новости-Грузия ".

Ираклий Гарибашвили (фото из открытых источников)

По словам грузинского чиновника, сейчас в Европе продолжается большая война, в крупнейшем европейском государстве. Украинскую столицу бомбят, и никто не может это остановить. Некому. Скажу прямо, что введение санкций нельзя назвать эффективным средством.

Как убежден Ираклий Гарибашвили, санкции против России будут негативно действовать в отношении жителей Грузии.

"Когда речь идет о введении санкций… О чем они просят меня? Чтобы я установил санкции своему народу? И кто потеряет от этого?", – эмоционально спросил чиновник.

Грузинский премьер-министр убежден, что от этих непопулярных мер в первую очередь пострадают грузинские граждане, грузинская экономика, более миллиона самих грузин, которые не смогут совершить финансовые операции и прочее, — резюмировал руководитель правительства Грузии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какими будут последствия санкций для агрессора . По последним данным, австрийский регулятор наложил мораторий на платежи, потому что начали забирать депозиты из Sberbank Europe AG в Австрии и его дочерних филиалов в Хорватии и Словении. Клиенты забирают деньги со счетов, а рубль обваливается, курс достиг исторической отметки. По данным Минфина, рубль упал по отношению к доллару и евро 28 февраля: 1 доллар 117 рублей, 1 евро – 132 рубля. Европейские дочерние компании российского "Сбербанка" могут стать банкротами из-за жестких санкций против РФ. Пока ликвидная позиция "Сбербанка" ухудшилась.

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