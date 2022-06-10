В Госдепе объяснили, почему Россия зарабатывает на нефти и газе больше, чем до войны с Украиной

Сегодня Россия получает с продаж нефти и газа больше денег, чем до начала войны против Украины. Это подтвердил сотрудник Госдепа США по энергетическим вопросам Амос Хохштайн. Это произошло из-за роста цен на мировом рынке. Следовательно, такое удорожание компенсирует антироссийские санкции, об этом пишет Reuters. рф продолжает хорошо зарабатывать на нефти (фото из открытых источников) На вопрос членов подкомитета Сената по Европе и сотрудничеству в области региональной безопасности, о том, действительно ли Россия теперь зарабатывает больше, советник ответил, что не может этого отрицать.

Авторы материала напомнили, что Европа и Америка договорились между собой о запрете импорта нефти из России. Такое решение плохо повлияло на ее продажу, но привело к росту цены на мировом рынке.

Советник по энергетическим вопросам Хохштайн объяснил, что рост спроса на нефть после пандемии коронавируса оказался намного выше, чем предполагали.

На фоне санкций РФ увеличила продажи своей нефти в Китай и Индию.

Хохштайн также оценил европейские санкции по страхованию танкеров с российской нефтью.

Напомним, что "Комментарии" информировали о санкциях Зеленского против Путина . Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российского президента Владимира Путина, его топ-окружении, ряда других персон из страны-агрессора. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины 9 июня. Политический эксперт Светлана Кушнир уверена, что санкции против Путина, его окружения, членов правительства РФ, а также 261 ректоров вузов – это правильно. Политолог Дмитрий Воронков предполагает, что эти санкции со стороны Владимира Зеленского введены именно сейчас с как минимум двумя целями.

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