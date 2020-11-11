kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15706.63

ETH/USD

462.45

LTC/USD

59.94

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика В Гонконге отстранили депутатов из-за недостатка патриотизма
commentss НОВОСТИ Все новости

В Гонконге отстранили депутатов из-за недостатка патриотизма

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял постановление, которое позволяет исключать депутатов из совета, если те представляют угрозу национальной безопасности

сегодня, 17:30
Автор:

Диденко Светлана

Несколько депутатов Гонконского совета исключили, потому что они недостаточно патриотично настроены. 

В Гонконге отстранили депутатов из-за недостатка патриотизма

Фото: BBC Ua

Назначенная Пекином администрация лишила полномочий четырех оппозиционных депутатов городского Законодательного совета. Остальные 15 депутатов-демократов заявили, что в поддержку коллег тоже уйдут с постов.

Накануне постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) принял постановление, наделившее главу города правом исключать депутатов из совета, если те представляют угрозу национальной безопасности. В этом случае чиновники выявили недостаточно патриотизма.

Новый закон расширяет полномочия исполнительной власти, полиции и спецслужб выносить решения о наказании вплоть до пожизненного заключения. Это решение не одобрили многие страны и правозащитные организации, а многие общественные движения Гонконга объявили о прекращении своей деятельности из-за угрозы репрессий.

Депутаты, которых исключили из совета, представляли Гражданскую партию.

"Если борьба за демократию и права человека ведет к исключению, то я горжусь тем, что меня исключили", — заявил Квок Ка Ки, один из депутатов, которых уволили.

"Дисквалификация депутатов — полностью противоречит правовым процедурам и основным правам человека", — добавил Деннис Квок, еще один исключенный чиновник.

Власти заявляют, что если оппозиционные депутаты просят внешние силы о вмешательстве в дела города, могут угрожать национальной целостности и безопасности. 

На пресс-конференции местные власти заявили, что политики, которые не соответствуют определенным требованиям, продолжать работать в совете. 

"Решение Постоянного комитета ВСНП является конституционным, законным и обоснованным", — считают власти Гонконга.

Власти добавляют, что разные точки зрения приветствуются, но если соблюдать в "соответственной манере". 

Также в городе объявили запреты на исполнение некоторых песен, из библиотек изымают книги, а полиция Гонконга открыла  "горячую линию" для анонимных доносов на диссидентов.

Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали, что президент Франции призвал пересмотреть правила Шенгенской зоны


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/russian/news-54903235
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ