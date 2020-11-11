В Гонконге отстранили депутатов из-за недостатка патриотизма

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Диденко Светлана
Несколько депутатов Гонконского совета исключили, потому что они недостаточно патриотично настроены.
Фото: BBC Ua
Назначенная Пекином администрация лишила полномочий четырех оппозиционных депутатов городского Законодательного совета. Остальные 15 депутатов-демократов заявили, что в поддержку коллег тоже уйдут с постов.
Накануне постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) принял постановление, наделившее главу города правом исключать депутатов из совета, если те представляют угрозу национальной безопасности. В этом случае чиновники выявили недостаточно патриотизма.
Новый закон расширяет полномочия исполнительной власти, полиции и спецслужб выносить решения о наказании вплоть до пожизненного заключения. Это решение не одобрили многие страны и правозащитные организации, а многие общественные движения Гонконга объявили о прекращении своей деятельности из-за угрозы репрессий.
Депутаты, которых исключили из совета, представляли Гражданскую партию.
"Дисквалификация депутатов — полностью противоречит правовым процедурам и основным правам человека", — добавил Деннис Квок, еще один исключенный чиновник.
Власти заявляют, что если оппозиционные депутаты просят внешние силы о вмешательстве в дела города, могут угрожать национальной целостности и безопасности.
На пресс-конференции местные власти заявили, что политики, которые не соответствуют определенным требованиям, продолжать работать в совете.
"Решение Постоянного комитета ВСНП является конституционным, законным и обоснованным", — считают власти Гонконга.
Власти добавляют, что разные точки зрения приветствуются, но если соблюдать в "соответственной манере".
Также в городе объявили запреты на исполнение некоторых песен, из библиотек изымают книги, а полиция Гонконга открыла "горячую линию" для анонимных доносов на диссидентов.
Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали, что президент Франции призвал пересмотреть правила Шенгенской зоны.
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