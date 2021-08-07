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Главная Новости Политика внешняя политика В годовщину выборов в Беларуси США готовят «сюрприз» Лукашенко
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В годовщину выборов в Беларуси США готовят «сюрприз» Лукашенко

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против Беларуси и режима незаконно избранного президента Александра Лукашенко

сегодня, 16:34
Автор:

Кравцев Сергей

Давление Запада на самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко может продолжиться. В частности, США готовы ввести новый пакет санкций против Лукашенко и его окружения. Как передает портал "Комментарии", о намерении администрации США ввести новые санкции стало известно телеканалу CNN через своих источников в Конгрессе.

В годовщину выборов в Беларуси США готовят «сюрприз» Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото - delfi.lt

Символично, что о санкциях США официально должны проинформировать 9 августа, в годовщину выборов президента Беларуси. Отмечается, что визит лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Вашингтон имел не только ознакомительный характер. Тихановская передала в Белый Дом список компаний, по которым должен быть нанесен санкционный удар.

Среди этих компаний те, которые входят в монополию Лукашенко и его соратников. Речь идет о "Беларуськалие", а также о ряде нефтяных, лесных и сталелитейных предприятий. Светлана Тихановская во время общения с американскими чиновниками заявила, что первыми санкциями США не сильно ударили по режиму Лукашенко, ведь санкции в основном имели чисто символический характер и теперь пришло время ввести действительно те санкции, которые ударят по экономическому сектору предприятий, находящихся в орбите Лукашенко и его окружения.

Говоря о ранее введённых санкциях против "Батьки" Тихановская отметила: "они не ударили по режиму, и я думаю, что мы действительно потеряли время".

Лидер белорусской оппозиции также призвала власти США ввести дополнительные санкции против России, которая поддерживает самопровозглашенного президента Беларуси.

Читайте также материал на портале "Комментарии" — Лукашенко срочно созвал силовиков, где назвал Украину новой опасной угрозой для Беларуси.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/08/06/politics/belarus-biden-admin-sanctions-expected/index.html
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