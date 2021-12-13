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В Германии рассказали, почему прекратили сертификацию "Северного потока-2"

"Северный поток-2" не отвечает нормам Европейского Союза

сегодня, 20:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Приостановлена сертификация нового газопровода "Северный поток-2", причина этого решения — построенный газопровод идет в разрез с соответствием норм стран Евросообщества. И комплексом других вопросов, связанных с его сооружением. Об этом информирует немецкое медиа ANSA.

В Германии рассказали, почему прекратили сертификацию "Северного потока-2"

В МИД назвали причины остановки сертификации (фото из открытых источников)

По словам главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, перед началом заседания с ее участием в Совете Европейского Союза, состоявшемся в Брюсселе, представители европейского регулятора еще осенью заявляли о том, что новый газопровод не соответствует нормам Европейского Союза.

Как отметила должностное лицо немецкого МИД, представители федерального сетевого агентства приостановили сертификацию потому, "что есть четкие требования европейского энергетического права в вопросе анбандлинга и других конструкционных вопросов". Эта процедура была сделана федеральным сетевым агентством несколько дней тому назад.

Несколько ранее министр МИД Германии сделал заявление, что сертификация нового газопровода "Северный поток-2" остановлена, потому что этот газопровод не соответствует действующим нормам стран Европейского сообщества и возникает необходимость об устранении указанных нарушений.

Напомним, что "Комментарии" информировали о Кремле предостерегают США от давления по сертификации "Северного потока-2". В Москве заявили, что Соединенные Штаты не должны ни на кого оказывать давление из-за сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Недавно завершенный газопровод ожидает разрешения от германского штата, прежде чем Россия сможет начать экспорт газа через него. Соединенные Штаты и некоторые европейские страны выступают против обходящего Украину газопровода, предназначенного для экспорта российского газа непосредственно в Германию через дно Балтийского моря.


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Источник: https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/12/13/baerbock-nord-stream-2-e-sospeso-in-questa-fase-_95e9bf8e-bb6a-492e-a184-b8f99e1bd5b1.html
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