В Генштабе РФ отреагировали на новости о планах по вторжению в Украину: как оправдываются в Кремле

Руководитель Генштаба Российской армии Валерий Герасимов охарактеризовал лживой обнародованную информацию о возможной вооруженной агрессии российского войска на территорию Украины. Как он отметил, разное по направлениям перемещение военных подразделений внутри их страны не нуждается в сообщениях на международном уровне. Об этом сообщает российское медиа ТАСС.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов (фото - kremlin.ru)

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ отметил, что публикации об ожидаемом нападении российских военных на Украину лживы.

По его словам, входящие в Альянс страны уделяют чрезмерное внимание перемещению российских вооруженных подразделений на российской же территории. Перемещение войск при отработке боевой подготовки – это обычное явление из практики армии каждого государства. Такие военные действия совершают на национальных территориях, не требуя уведомлений. Обнародованные в медиа публикации о подготовке совершения нападения российских сил на Украину лживы, — резюмировал Герасимов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин ответил, собирается ли Россия нападать на Украину. Глава Кремля Владимир Путин подчеркнул, что считает провокацией вопрос о возможном вторжении на территорию Украины. Как он сказал, Россия придерживается миролюбивой внешней политики, но вместе с тем должна постоянно заботиться о своей безопасности. По словам главы РФ, этот вопрос провокационный. Его страна реализует аспекты миролюбивой внешней политики, но также имеет право позаботиться о своей безопасности. В частности, и во времени среднесрочной и более отдаленной перспективы. И это вопрос для обсуждения со всеми нашими партнерами.

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