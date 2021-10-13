В Европе опасаются, что деятельность Дениса Шмыгаля вызовет коллапс в стране - СМИ

Усталость от Украины, возникшая на Западе из-за нежелания властей проводить обещанные реформы, трансформировалась в следующую стадию. Об этом пишет сайт "Вести".

Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников

Западные СМИ не верят в искренность антиолигархической риторики властей Украины, приводя очень простой аргумент — действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль является ставленником Рината Ахметова. При этом он остается на посту и продолжает открыто обслуживать интересы финансово-промышленных объединений, пишут "Вести".

В первую очередь это повышение тарифов на газ, электроэнергию и коммунальные услуги, которое через правительство Дениса Шмыгаля "проталкивают" олигархи – получая, благодаря этому, свою сверхприбыль, отмечают журналисты.

В пример "Вести" приводят цитату из материалов одного из западных СМИ: "Людей вынудили платить за газовые магистрали, которые они устанавливали за свои деньги. Украина может полностью обеспечить себя газом, но частные и госкомпании под управлением Кабинета министров продают гражданам Украины газ украинской добычи в 6-7 раз дороже себестоимости".

По мнению СМИ, зимой в нашей стране может произойти коммунальная катастрофа. И не только коммунальная.

"Денис Шмыгаль неоднократно выступал с обещаниями не повышать цены на энергоносители для населения этой зимой, но газ уже начал дорожать, не дожидаясь зимних холодов... Правительство оказалось неспособным справиться с ситуацией и продолжает действовать не в интересах своего народа, а в только лишь собственников газовых компаний…", — передают журналисты издания "Вести".



Также портал отмечает, что европейских журналистов беспокоит и ситуация с пандемией COVID-19, борьбу с которой они считают проваленной и то, что система сканирования и контроля прививочных сертификатов в Украине не работает.

"Сегодня Украина – это источник неконтролируемого распространения коронавируса на границе с Евросоюзом, страна, стоящая на грани энергетического коллапса и где вот-вот начнутся массовые беспорядки – из-за того, что правительство бездействует, полагаясь только лишь на поддержку Запада…", — пишет издание "Вести", цитируя западных СМИ.



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