logo
Русский Українська

BTC/USD

55110.84

ETH/USD

3442.89

LTC/USD

173.05

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика В Европе опасаются, что деятельность Дениса Шмыгаля вызовет коллапс в стране - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Европе опасаются, что деятельность Дениса Шмыгаля вызовет коллапс в стране - СМИ

Западные СМИ не верят в искренность антиолигархической риторики властей Украины

сегодня, 17:13
Автор:

Станислав Молчанов

Усталость от Украины, возникшая на Западе из-за нежелания властей проводить обещанные реформы, трансформировалась в следующую стадию. Об этом пишет сайт "Вести".

В Европе опасаются, что деятельность Дениса Шмыгаля вызовет коллапс в стране - СМИ

Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников

Западные СМИ не верят в искренность антиолигархической риторики властей Украины, приводя очень простой аргумент — действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль является ставленником Рината Ахметова. При этом он остается на посту и продолжает открыто обслуживать интересы финансово-промышленных объединений, пишут "Вести". 

В первую очередь это повышение тарифов на газ, электроэнергию и коммунальные услуги, которое через правительство Дениса Шмыгаля "проталкивают" олигархи – получая, благодаря этому, свою сверхприбыль, отмечают журналисты. 

В пример "Вести" приводят цитату из материалов одного из западных СМИ: "Людей вынудили платить за газовые магистрали, которые они устанавливали за свои деньги. Украина может полностью обеспечить себя газом, но частные и госкомпании под управлением Кабинета министров продают гражданам Украины газ украинской добычи в 6-7 раз дороже себестоимости".

По мнению СМИ, зимой в нашей стране может произойти  коммунальная катастрофа. И не только коммунальная.

"Денис Шмыгаль неоднократно выступал с обещаниями не повышать цены на энергоносители для населения этой зимой, но газ уже начал дорожать, не дожидаясь зимних холодов... Правительство оказалось неспособным справиться с ситуацией и продолжает действовать не в интересах своего народа, а в только лишь собственников газовых компаний…", — передают  журналисты издания "Вести".

Также портал отмечает, что европейских журналистов беспокоит и ситуация с пандемией COVID-19, борьбу с которой они считают проваленной и то, что система сканирования и контроля прививочных сертификатов в Украине не работает.

"Сегодня Украина – это источник неконтролируемого распространения коронавируса на границе с Евросоюзом, страна, стоящая на грани энергетического коллапса и где вот-вот начнутся массовые беспорядки – из-за того, что правительство бездействует, полагаясь только лишь на поддержку Запада…", — пишет издание "Вести", цитируя западных СМИ.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vesti.ua/mir/evropa-opasaetsya-chto-deyatelnost-shmygalya-vyzovet-kollaps
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ