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В Европе хотят помочь украинским беженцам: что предлагают

Европейский парламент обсудит помощь украинским беженцам

сегодня, 19:48
Автор:

Лиля Воробьева
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Европарламентарии обсудят помощь беженцам из Украины. По данным ООН из Украины выехали более 3,5 млн беженцев, две трети из них – женщины и дети. Следовательно, в Европе хотят оказать помощь. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение "Европейского парламента".
Так, в Европейском парламенте планируют обсудить вопросы помощи украинским беженцам, женщинам и детям.
"Война в Украине – это кризис для женщин и детей. По данным ООН, Украину покинуло более 3,5 млн беженцев, две трети из них – женщины и дети. Сегодня в Парламенте будет подниматься вопрос возможной поддержки от ЕС: облегчение доступа к медицинскому обслуживанию, защита беженцев от насилия и сексуальной эксплуатации, обеспечение жильем, образованием и занятостью", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что безумие Путина продолжается – США и ЕС готовятся действовать радикально . Европейский Союз осудил серию атак РФ на украинские города (включая Львов) и заявил, что недавние обстрелы на западе Украины показывают, что ни одна часть страны не находится в безопасности. Чем мир может помочь Украине, видя, что Россия не намерена останавливаться? Издание "Комментарии" с этим непростым вопросом обратилось к экспертам. Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов. По его словам, мы нуждаемся в новом вооружении (особенно дальнобойной артиллерии). Тем более что у нас достаточно серьезный резерв в подготовленных бойцах, которые могут применить это вооружение по назначению. Валерий Дымов не сомневается, что соответствующая техника будет поставлена в Украину. Политические решения, в том числе на уровне ЕС, уже есть. Теперь отрабатывается номенклатура и логистика поставок.

В Европе хотят помочь украинским беженцам: что предлагают

Помощь украинским беженцам (фото из открытых источников)


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Источник: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fnews%2Fen%2Fpress-room%2F20220401IPR26521%2Fukraine-eu-must-protect-all-children-fleeing-the-war%3Ffbclid%3DIwAR113R7_1rjibJtQHq1d0df8mkXBvNvpcRa-DNTQtsRMUMWZMsuTwCSZ-dY&h=AT0rCrtRnbl17
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