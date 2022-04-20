В Европе хотят помочь украинским беженцам: что предлагают

Европарламентарии обсудят помощь беженцам из Украины. По данным ООН из Украины выехали более 3,5 млн беженцев, две трети из них – женщины и дети. Следовательно, в Европе хотят оказать помощь. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение "Европейского парламента".
Так, в Европейском парламенте планируют обсудить вопросы помощи украинским беженцам, женщинам и детям.
"Война в Украине – это кризис для женщин и детей. По данным ООН, Украину покинуло более 3,5 млн беженцев, две трети из них – женщины и дети. Сегодня в Парламенте будет подниматься вопрос возможной поддержки от ЕС: облегчение доступа к медицинскому обслуживанию, защита беженцев от насилия и сексуальной эксплуатации, обеспечение жильем, образованием и занятостью", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что безумие Путина продолжается – США и ЕС готовятся действовать радикально . Европейский Союз осудил серию атак РФ на украинские города (включая Львов) и заявил, что недавние обстрелы на западе Украины показывают, что ни одна часть страны не находится в безопасности. Чем мир может помочь Украине, видя, что Россия не намерена останавливаться? Издание "Комментарии" с этим непростым вопросом обратилось к экспертам. Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов. По его словам, мы нуждаемся в новом вооружении (особенно дальнобойной артиллерии). Тем более что у нас достаточно серьезный резерв в подготовленных бойцах, которые могут применить это вооружение по назначению. Валерий Дымов не сомневается, что соответствующая техника будет поставлена в Украину. Политические решения, в том числе на уровне ЕС, уже есть. Теперь отрабатывается номенклатура и логистика поставок.
Помощь украинским беженцам (фото из открытых источников)