В Европе хотят помочь украинским беженцам: что предлагают

Европарламентарии обсудят помощь беженцам из Украины. По данным ООН из Украины выехали более 3,5 млн беженцев, две трети из них – женщины и дети. Следовательно, в Европе хотят оказать помощь. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение "Европейского парламента".

Так, в Европейском парламенте планируют обсудить вопросы помощи украинским беженцам, женщинам и детям.