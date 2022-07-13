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В Еврокомиссии дали разъяснения по транзиту товаров в Калининград: что известно

Запрещен только транзит санкционных товаров автомобильным транспортом с российскими операторами

сегодня, 18:21
Автор:

Лиля Воробьева
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В ЕС дали дополнительные разъяснения и инструкции для стран-участниц по транзиту из РФ товаров. Они носят рекомендательный характер и не являются обязательными для выполнения. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на разъяснение Еврокомиссии.

В Еврокомиссии дали разъяснения по транзиту товаров в Калининград: что известно

ЕС дала разъяснение по транзиту товаров в Калининград (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что транзит санкционных товаров автомобильным транспортом с операторами России запрещен, но такой запрет не распространяется на железнодорожный транспорт.

"Транзит санкционных товаров автомобильным транспортом с российскими операторами запрещен в соответствии с мерами ЕС. Такого подобного запрета для железнодорожного транспорта не существует, при условии, что это не наносит ущерба обязательствам государств-членов по осуществлению эффективного контроля", — говорится в разъяснении. ЕС.

Кроме того, в документе отмечается, что независимо от вида транспорта, транзит санкционных товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен в любом случае.

Также в заявлении Еврокомиссии говорится о важности мониторинга двусторонних торговых потоков между РФ и Калининградской областью, чтобы быть уверенными, что товары из санкционного списка не попадут на таможенную территорию ЕС.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что РФ снова угрожает Литве и ЕС "жесткими мерами" в ближайшие дни. Россия вновь открыто начинает угрожать Литве и ЕС из-за Калининградской транспортной блокады. В МИД россии сообщили, что страна закончила подготовку "жестких мер" и готова их применить. В Кремле требуют, чтобы Литва в ближайшее время сняла транспортную блокаду в российский регион.



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Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4507
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