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В ЕС готовы принимать две страны частями

Грузия и Молдова могут быть приняты в Евросоюз без временно оккупированных Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии

сегодня, 17:32
Автор:
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Константин Куликов
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ЕС может принять решение о приеме Молдовы и Грузии в свой состав по частям, то есть сперва без территорий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил официальный представитель МИД Евросоюза Петер Стано в интервью газете "Известия".

В ЕС готовы принимать две страны частями

ЕС сейчас

"Европейское будущее Грузии и Молдовы не может оказаться в заложниках конфликтов. Это было подтверждено на самом высоком уровне ЕС. Мы продолжаем твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдовы", — цитирует издание своего собеседника.


В отчете Еврокомиссии о расширении за 2023 год, обнародованном 8 ноября, содержатся рекомендации начать с Украиной и Молдовой переговоры о членстве, а также предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Ранее, в конце октября, президент Молдовы Майя Санду сказала, что допускает присоединение своей страны к ЕС без территории Приднестровья.

"Идеальный вариант — это вступление в ЕС реинтегрированной страной, то есть правого и левого берегов. Если этого не произойдет, если это будет невозможно по тем или иным причинам, есть еще вариант интеграции в ЕС сначала правого берега, потом левого", — заявила политик в эфире телеканала Vocae Basarabiei. 

Напомним, что Приднестровье отделилось от Молдовы в ходе войны 1990-1992 годов, когда пророссийские силы в регионе, а также расположенная здесь советская, о позже российская военная часть, поддержали сепаратистов. По ее итогам в регионе была создана Приднестровская молдавская республика, не признанная на международной арене. 7 сентября 2016 года вышел Указ президента ПМР, согласно которому ПМР начала процесс приведения своей законодательной базы в соответствие с российским законодательством, с целью дальнейшего вхождения в состав Российской Федерации. С 2017 года Приднестровье использует флаг России как второй государственный.

Абхазия и Южная Осетия были отделены от Грузии при вооруженном содействии России, их отделение сопровождалось изгнанием грузинского населения из этих автономных республик. На данный момент они находятся под фактическим военным контролем России.

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