В декабре Украина получила рекордную помощь: названа сумма

В декабре прошлого года в государственный бюджет поступило 5,5 млрд долларов или более 200 млрд гривен кредитов и грантов от международных доноров. Об этом в соцсети Telegram сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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Последний месяц года нам принес сразу два рекорда в истории Украины: по внешней помощи Украине и по общему финансированию Бюджета в месяц. За декабрь получили 5,5 млрд долларов или более 200 млрд грн международных кредитов и грантов в Бюджет”, — написал он.





Нардеп отметил, что эта сумма является рекордной за время войны, ведь предыдущий самый большой результат был в августе и составил 172 млрд грн.





Вместе с тем, продолжил Железняк, есть абсолютный рекорд в истории Украины — более 365 млрд гривен в месяц общих поступлений.





Как сообщил во время заседания правительства глава Кабинета министров Украины Денис Шмигаль, Украина с января по октябрь 2022 привлекла более 31 млрд долларов от стран-партнеров. Он также подчеркнул, что в прошлом году нам удалось отсрочить платежи по внешнему долгу на два года, а Министерство финансов смогло привлечь почти 200 миллиардов гривен на эмиссии военных долговых ценных бумаг.





Как известно, Украина способна самостоятельно покрыть только 50% своих потребностей, поэтому очень зависит от международной донорской помощи. Ее ожидают получить и в 2023-м. Так, Совет ЕС согласовал новый механизм помощи Украине на начавшийся год на 18 млрд евро. Кроме того, Конгресс США поддержал предоставление около 45 млрд долларов экстренной помощи Киеву в разных формах, прежде всего для нужд обороны.





По мнению бывшего министра экономики Виктора Суслова, объемы заявленной помощи наших западных партнеров фактически полностью могут покрыть расходы украинского бюджета в следующем году. Значительный приток валюты посредством помощи позволяет нам сохранять стабильность банковской системы, несмотря на то, что промышленное и другое производство переживает очень сложные времена. Впрочем, как и область услуг. Украина обладает абсолютно уникальной для современного мира экономикой, полностью опирающейся на западную экономическую, финансовую и политическую помощь, убежден эксминистр.





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