В Дании отменили праздник, чтобы пополнить оборонный бюджет

Парламент Дании одобрил отмену государственного праздника — "Великого дня молитвы". Решение во вторник, 28 февраля, поддержали 95 депутатов, против выступили 68. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Данія готується до оборони

Мера нацелена на повышение финансирования оборонного бюджета. Дополнительный рабочий день должен принести в госказну около трех миллиардов датских крон (400 млн евро). Правительство намерено потратить дополнительные доходы на оборонный бюджет, чтобы достичь показателя в два процента ВВП, требуемого НАТО, уже в 2030 году, а не в 2033 году, как планировалось изначально. Данный шаг необходим на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину.

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"Не думаю, что это проблема — работать на один день больше", — отмечает глава датского правительства Метте Фредериксен. По ее словам, властям предстоят "огромные расходы" на оборону, безопасность, здравоохранение и "зеленые преобразования", "и нет никакого финансового пространства для маневра".

В начале февраля около 50 000 человек вышли к зданию парламента в Копенгагене с протестом против планов правительства.

Великий день молитвы отмечается в Дании в четвертую пятницу после Пасхи, в этом году он придется на 5 мая. День стал национальным праздником в 1686 году по приказу короля Кристиана V. Дата считалась одним из самых популярных дней в году для церковных конфирмаций. Решение парламента Дании вступит в силу в 2024 году.

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