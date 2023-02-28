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В Дании отменили праздник, чтобы пополнить оборонный бюджет

Скандинавы укрепляют оборону

28 февраля 2023, 23:44
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Автор:

Константин Куликов

Парламент Дании одобрил отмену государственного праздника — "Великого дня молитвы". Решение во вторник, 28 февраля, поддержали 95 депутатов, против выступили 68. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

В Дании отменили праздник, чтобы пополнить оборонный бюджет

Данія готується до оборони

Мера нацелена на повышение финансирования оборонного бюджета. Дополнительный рабочий день должен принести в госказну около трех миллиардов датских крон (400 млн евро). Правительство намерено потратить дополнительные доходы на оборонный бюджет, чтобы достичь показателя в два процента ВВП, требуемого НАТО, уже в 2030 году, а не в 2033 году, как планировалось изначально. Данный шаг необходим на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину.


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"Не думаю, что это проблема — работать на один день больше", — отмечает глава датского правительства Метте Фредериксен. По ее словам, властям предстоят "огромные расходы" на оборону, безопасность, здравоохранение и "зеленые преобразования", "и нет никакого финансового пространства для маневра".

В начале февраля около 50 000 человек вышли к зданию парламента в Копенгагене с протестом против планов правительства.

Великий день молитвы отмечается в Дании в четвертую пятницу после Пасхи, в этом году он придется на 5 мая. День стал национальным праздником в 1686 году по приказу короля Кристиана V. Дата считалась одним из самых популярных дней в году для церковных конфирмаций. Решение парламента Дании вступит в силу в 2024 году.

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