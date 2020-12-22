В чем проблема обмена пленными между Украиной и Донбассом - мнение политолога

Политический обозреватель Сергей Розенбаум выступил с заявлением, в котором указал, что стороны участники переговоров по Донбассу в Минске не обменялись списками военнопленных.

"Представители Украины не направляли Донецку списки для проведения обмена удерживаемых лиц. Накануне об этом опять сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. А сегодня его слова были опять опровергнуты представителем Донецка в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарьей Морозовой. Морозова прокомментировала слова Кравчука о том, что Киев якобы еще месяц назад подал Донецку список из 11 имен для обмена, и что передача этих лиц "должна приблизить стороны к заключительному этапу процесса обмена".

По ее словам, "читая подобные высказывания, складывается впечатление, что члены украинской делегации живут в какой-то своей, параллельной и не слишком здоровой, реальности. Объясню, почему. Первое – никаких списков для обмена от украинской стороны ни месяц, ни неделю, ни день назад мы не получали. Второе – на данный момент мы разыскиваем на территории Украины 103 человека и регулярно направляем нашим визави запросы с целью получения сведений об этих людях. Нам важно понимать их статус – место содержания, причина задержания, состояние здоровья и т.д. Только располагая этими данными, мы сможем сформировать свой список людей для обмена".

Также Морозова отметила, что, несмотря на многочисленные просьбы, с начала 2020 года Киев не передал Донецку информацию ни по одному из более ста удерживаемых лиц. И прокомментировала слова Кравчука о возможности обмена "всех на всех":

"До окончания конфликта сделать это невозможно, поэтому в Минске была разработана новая формула – "всех установленных на всех установленных". Необходимость обеспечения заключительного этапа закреплена в пункте №6 Комплекса мер, но она может быть реализована только после выполнения предыдущих условий этого документа. В частности, речь идет о принятии закона об амнистии. Однако Украина всячески уклоняется от выполнения обязательств по реализации Комплекса мер. В результате переговорный процесс на Минской площадке сегодня заблокирован по всем ключевым направлениям, включая и обмен удерживаемыми лицами", считает представитель Донецка.

"Что означают эти слова? Они о том, что для обсуждения и планирования новых этапов обмена Киеву необходимо завершить предыдущие этапы процедуры, предполагающие процессуальную очистку освобожденных лиц. Нам еще раз напомнили, что украинская сторона не только не выполнила данные обязательства в отношении 50 человек, освобожденных в 2019-2020 годах, но и блокирует дальнейшую процедуру обмена, отказываясь от выполнения Комплекса мер. А, значит, не просто до нового года, но и вообще в ближайшем будущем никакого обмена удерживаемыми лицами мы не увидим" — отметил Розенбаум.

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