В Брюсселе обсудят качество реформ в Украине, прописанных в Соглашении об ассоциации с ЕС

Язык
Coinspot 05.02.2021
BTC/USD
37857.36
ETH/USD
1667.57
LTC/USD
153.25
НБУ 05.02.2021
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Оленка Клочко
11 февраля в столице Бельгии Брюсселе начнется заседание Совета ассоциации Украина — Европейский Союз. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном правительственном портале.
Совет ассоциации Украина-ЕС состоится 11 февраля. Фото: открытые источники
Во время заседания особое внимание уделят особенностям и качеству реализации всех реформ в Украине, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, прогресс имплементации ее положений, а также будущие шаги, необходимые для продолжения процесса политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.
Кроме этого, члены Совета планируют обсудить пути противодействия вооруженной агрессии России, вопросы безопасности и гуманитарной ситуации в контексте COVID-19 в оккупированном Крыму и Донбассе.
Заседание Совета ассоциации состоится уже в седьмой раз и будет направлено на развитие договоренностей, закрепленных по результатам 22-го саммита Украина — ЕС. На нем утверждены амбициозные и масштабные планы, которые требуют согласования ряда кооперативных усилий.
Встреча будет проходить на высоком уровне. В ней примут участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, со стороны ЕС — вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Также присутствовать на встрече будет Комиссар ЕС по вопросам политики соседства и переговоров по расширению ЕС Оливер Вергеи.
Напомним, более половины населения Украины не одобряют реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС, об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения. Согласно данным, показатель недовольства реформами в этом году уже вырос на несколько процентов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости