В Брюсселе обсудят качество реформ в Украине, прописанных в Соглашении об ассоциации с ЕС

11 февраля в столице Бельгии Брюсселе начнется заседание Совета ассоциации Украина — Европейский Союз. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном правительственном портале.

Совет ассоциации Украина-ЕС состоится 11 февраля. Фото: открытые источники

Во время заседания особое внимание уделят особенностям и качеству реализации всех реформ в Украине, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, прогресс имплементации ее положений, а также будущие шаги, необходимые для продолжения процесса политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.

Кроме этого, члены Совета планируют обсудить пути противодействия вооруженной агрессии России, вопросы безопасности и гуманитарной ситуации в контексте COVID-19 в оккупированном Крыму и Донбассе.

Заседание Совета ассоциации состоится уже в седьмой раз и будет направлено на развитие договоренностей, закрепленных по результатам 22-го саммита Украина — ЕС. На нем утверждены амбициозные и масштабные планы, которые требуют согласования ряда кооперативных усилий.

"Речь идет о запуске процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения, дальнейшего продвижения по цифровой экономике, зеленого курса, заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), а также определение конкретных временных сроков проведения первого заседания кибердиалога Украина — ЕС в 2021 году ", — отмечается в сообщении правительства.

Встреча будет проходить на высоком уровне. В ней примут участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, со стороны ЕС — вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Также присутствовать на встрече будет Комиссар ЕС по вопросам политики соседства и переговоров по расширению ЕС Оливер Вергеи.

Напомним, более половины населения Украины не одобряют реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС, об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения. Согласно данным, показатель недовольства реформами в этом году уже вырос на несколько процентов.



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