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В благотворительности не нуждаемся: в МИД сделали важное заявление по поводу членства Украины в ЕС

Главный украинский дипломат Дмитрий Кулеба напомнил партнерам, что на Путина не нужно делать ставку, он уже "банкрот"

сегодня, 17:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Членство Украины в Европейском Союзе – это прагматичный интерес самой Европы, а не акт благотворительности или откуп. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на саммите Украина-Оксфорд 2023 "Европейские горизонты для Украины". Тем самым глава МИД Украины сделал важный акцент на вопрос членства нашего государства в ЕС и НАТО.

В благотворительности не нуждаемся: в МИД сделали важное заявление по поводу членства Украины в ЕС

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников


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"Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп. Оно представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности", — отметил Кулеба.

По его словам, международные партнеры Украины должны прекратить "оглядываться" на Москву в контексте этого вопроса. Министр считает, что сейчас дискуссию об этом буквально "удерживают на периферии", опасаясь спровоцировать Путина на агрессию — а это неверный подход. 

Дмитрий Кулеба считает, что с диктатором Путиным, как с политическим лидером, все кончено.                                                                                       

"Он (Ред. – Путин) выложил все свои карты на стол. Он банкрот", — подытожил украинский дипломат.

Напомним, что в январе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что у Украины есть все шансы вступить в ЕС сразу после завершения российско-украинской войны, однако для этого нужно внести законодательные коррективы в "правила процедуры".

Как известно, сейчас наша страна находится в шаге от вступления в организацию и находится на этапе выполнения соответствующих рекомендаций в рамках кандидата в члены ЕС. 

Как отметила сегодня вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина, подробный отчет на этот счет будет опубликован уже в мае 2023 года. 

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Источник: https://mfa.gov.ua/news/vistup-ministra-zakordonnih-sprav-dmitra-kulebi-na-samiti-ukrayina-oksford-2023-yevropejski-gorizonti-dlya-ukrayini
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Обсуждения

Харьковчанка

сегодня, 18:54

Цупити кінчайте, і шлях відчинять. "Яйця по 17"!!!


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