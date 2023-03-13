В благотворительности не нуждаемся: в МИД сделали важное заявление по поводу членства Украины в ЕС

Членство Украины в Европейском Союзе – это прагматичный интерес самой Европы, а не акт благотворительности или откуп. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на саммите Украина-Оксфорд 2023 "Европейские горизонты для Украины". Тем самым глава МИД Украины сделал важный акцент на вопрос членства нашего государства в ЕС и НАТО.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп. Оно представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности", — отметил Кулеба.

По его словам, международные партнеры Украины должны прекратить "оглядываться" на Москву в контексте этого вопроса. Министр считает, что сейчас дискуссию об этом буквально "удерживают на периферии", опасаясь спровоцировать Путина на агрессию — а это неверный подход.

Дмитрий Кулеба считает, что с диктатором Путиным, как с политическим лидером, все кончено.

"Он (Ред. – Путин) выложил все свои карты на стол. Он банкрот", — подытожил украинский дипломат.

Напомним, что в январе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что у Украины есть все шансы вступить в ЕС сразу после завершения российско-украинской войны, однако для этого нужно внести законодательные коррективы в "правила процедуры".

Как известно, сейчас наша страна находится в шаге от вступления в организацию и находится на этапе выполнения соответствующих рекомендаций в рамках кандидата в члены ЕС.

Как отметила сегодня вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина, подробный отчет на этот счет будет опубликован уже в мае 2023 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — чего ждать от встречи Путина с олигархами – почему она понадобилась именно сейчас. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.



