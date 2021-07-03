В Берлине Зеленский и Меркель планируют обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества двух стран – эксперт

В Берлине Зеленский и Меркель планируют обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества двух стран. Об этом заявил народный депутат Украины VIII и IX созывов Алексей Гончаренко зданию "Комментарии-Украина"

Алексей Гончаренко ( фото из открытых источников)

"Вероятно, речь зайдет о строительстве "Северного потока – 2" и о том, как это может отразиться на энергетической безопасности нашей страны. Также речь может зайти о Минских договоренностях и, возможно, обсуждении другого формата для того, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе. Несомненно, Зеленскому стоит серьезно подойти к этому вопросу, так как национальная и энергетическая безопасность страны — это уже не шутки "95 квартала". Конечно, Зеленскому следует поднимать вопрос вступления Украины в НАТО. Последние новости после саммита НАТО о том, что Украина попадет в Альянс через ПДЧ — очень обнадеживающие", — считает Гончаренко.

По его словам, именно поэтому важно заручиться поддержкой не только Балтийских стран, но и самой Германии.

"Это может дать четкий сигнал России, что страны НАТО действительно рассматривают Украину как важного партнера в Восточной Европе. В свою очередь, в Вашингтоне Байден и Зеленский будут говорить об углублении украинско-американского оборонного сотрудничества, развитии проектов в сфере исследований и испытаний, предоставлении Украине помощи США в сфере безопасности. Зеленскому точно не следует задавать абсолютно глупые вопросы Байдену, как он это уже делал в интервью иностранным СМИ. Несомненно, речь зайдет о реформах, темп проведения которых значительно ухудшился за последнее время. Президенту нужно предлагать реальные шаги, которые Украина будет делать для того, чтобы приблизить предоставление ПДЧ в НАТО", — добавил эксперт.

Напомним, 15 июля в Вашингтоне должна состояться встреча американского президента Джозефа Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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