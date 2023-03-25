В Белоруси ввели смертную казнь за госизмену

С сегодняшнего дня в Белоруси вступили в силу нормы уголовного кодекса, которые предусматривают смертную казнь за государственную измену. Правда, распространяются драконовские меры лишь на госслужащих и военных. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Лукашенко не довіряє своєму оточенню та держслужбовцям

Документом предусмотрено наказание в виде смертной казни или пожизненного заключения. Также законодательными новациями режима Лукашенко предусмотрены длительные тюремные сроки за "пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов".

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Кроме того, с 3 до 10 суток увеличен срок задержания лиц, подозреваемых в совершении госизмены, заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, а также в шпионаже и агентурной деятельности. В то же время поправки предусматривают освобождение от уголовной ответственности лиц, осуществлявших подготовку к диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении преступления.

Напомним, что в войне России против Украины режим Лукашенко поддерживает Путина, оказывая ему посильную помощь. При этом пока вооруженные силы Белоруси не приняли непосредственного участия в войне против Украины. Тем не менее, по словам самого Лукашенко представители белорусского спецназа принимали участие в боевых операциях в Украине. А среди взятых ВСУ в плен вагнеровцев есть белорусы.

Одновременно с этим на стороне Украины сражаются противники поглощения Белоруси Россией — добровольцы полка имени Кастуся Калиновского. Вероятно, новации в уголовном законодательстве режима Лукашенко направлены против них и вероятных их сторонников среди госаппарата Белоруси и армии.

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