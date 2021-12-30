В Белом доме рассказали, кто был инициатором разговора Байдена с Путиным

Высокопоставленное должностное лицо администрации Байдена Энтони Блинкен в прошлую среду общался с министрами иностранных дел во Франции, Германии и Великобритании. Разговоры состоялись в преддверии телефонного разговора лидеров двух крупных стран – США и России Джо Байдена и Владимира Путина, пишет "Голос Америки".

Байден и Путин (фото из открытых источников)

По сообщению американского Госдепа, госсекретарь Соединенных Штатов и главы европейских дипломатических ведомств обсуждали совместную координацию усилий, чтобы противостоять силовой агрессии РФ в отношении нашей страны и "подтвердили консенсус между союзниками и партнерами, что такие действия России приведут к масштабным последствиям и значительным расходам".

Также участники разговора дали подтверждение поддержки независимости, суверенитета и целостности украинских территорий.

В частности, представители Госдепа накануне разговора двух президентов проинформировали, что диалог с главой России будет проведен при тесной координации союзников из Европы и Украины.

Вместе с тем, общение между американским главой и его российским коллегой проходит по запросу властей России. Как подчеркнул чиновник администрации Байдена, проводя брифинг, он не может рассказать, по какой причине они просили об этом разговоре.

По словам Блинкена, оба лидера убеждены в ценности таких переговоров и то, что несколько недель имеем состояние кризиса по причине стягивания военных сил РФ. Поэтому такое привлечение высокого уровня важно, чтобы эту ситуацию исправить и выстроить новый путь для решения существующей деэскалации. Также он дал заверение, что после окончания переговоров, Соединенные Штаты дадут всю информацию европейским союзникам и нашей стране.

Перед этими переговорами президентов, американский госсекретарь общался с главой Украины.

После разговора с Владимиром Зеленским, Блинкен сообщил в социальных сетях, что представители американской администрации будут и дальше проводить консультации с нашей страной, европейскими единомышленниками и партнерами из Альянса, информируя о собственных дипломатических усилиях, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Белом доме сообщили, что Байден потребует от Путина.

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