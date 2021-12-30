logo

BTC/USD

47249.89

ETH/USD

3734.11

LTC/USD

148.43

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика В Белом доме рассказали, кто был инициатором разговора Байдена с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

В Белом доме рассказали, кто был инициатором разговора Байдена с Путиным

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина состоятся 30 декабря

сегодня, 17:45
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Высокопоставленное должностное лицо администрации Байдена Энтони Блинкен в прошлую среду общался с министрами иностранных дел во Франции, Германии и Великобритании. Разговоры состоялись в преддверии телефонного разговора лидеров двух крупных стран – США и России Джо Байдена и Владимира Путина, пишет "Голос Америки".

В Белом доме рассказали, кто был инициатором разговора Байдена с Путиным

Байден и Путин (фото из открытых источников)

По сообщению американского Госдепа, госсекретарь Соединенных Штатов и главы европейских дипломатических ведомств обсуждали совместную координацию усилий, чтобы противостоять силовой агрессии РФ в отношении нашей страны и "подтвердили консенсус между союзниками и партнерами, что такие действия России приведут к масштабным последствиям и значительным расходам".

Также участники разговора дали подтверждение поддержки независимости, суверенитета и целостности украинских территорий.

В частности, представители Госдепа накануне разговора двух президентов проинформировали, что диалог с главой России будет проведен при тесной координации союзников из Европы и Украины.

Вместе с тем, общение между американским главой и его российским коллегой проходит по запросу властей России. Как подчеркнул чиновник администрации Байдена, проводя брифинг, он не может рассказать, по какой причине они просили об этом разговоре.

По словам Блинкена, оба лидера убеждены в ценности таких переговоров и то, что несколько недель имеем состояние кризиса по причине стягивания военных сил РФ. Поэтому такое привлечение высокого уровня важно, чтобы эту ситуацию исправить и выстроить новый путь для решения существующей деэскалации. Также он дал заверение, что после окончания переговоров, Соединенные Штаты дадут всю информацию европейским союзникам и нашей стране.

Перед этими переговорами президентов, американский госсекретарь общался с главой Украины.

После разговора с Владимиром Зеленским, Блинкен сообщил в социальных сетях, что представители американской администрации будут и дальше проводить консультации с нашей страной, европейскими единомышленниками и партнерами из Альянса, информируя о собственных дипломатических усилиях, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Белом доме сообщили, что Байден потребует от Путина.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/pered-reozmovoju-bidena-putina/6375410.html?nocache=1
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!