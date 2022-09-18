В Азербайджане прокомментировали заявления Нэнси Пелоси о смертельной атаке на Армению

В официальном Баку прокомментировали заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая во время своего визита в Ереван сказала, что Азербайджан виноват в "смертельной атаке" на Армению. МИД Азербайджана осудило такие заявления американского политика.

Нэнси Пелоси (фото из открытых источников)

"Бесосновательные и несправедливые обвинения Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы", — отреагировал глава дипломатического ведомства Азербайджана, отметив, что такие заявления являются серьезным ударом по усилиям нормализовать отношения между Арменией и Азербайджаном.

"Подобные односторонние шаги и безосновательные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а наоборот, нагнетанию", — говорится в заявлении официального Баку.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что я США могут помочь уладить конфликт между Баку и Ереваном и почему Армения уже пожалела о дружбе с РФ. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в столицу Армении – Еревану. Визит проходит на фоне очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном и неспособности России выполнить взятые на себя обязательства по его урегулированию и защите Армении. Политолог Андрей Окара считает, что сейчас в одной точке на Южном Кавказе сошлись три процесса. Первый, по его мнению, зафиксированный на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане вывод, что Россия перестает быть и считаться в мире гарантом территориальной целостности, безопасности на постсоветском пространстве, в частности, на Южном Кавказе и Центральной Азии. И Нэнси Пелоси, отмечает эксперт, летит в Армению, чтобы обозначить роль США в безопасности этого региона. Второй процесс – ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс.

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