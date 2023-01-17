В Австрии министр призвал "не перегнуть палку" в отношениях с Россией: что известно о новом скандальном заявлении

16 января министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал "не перегнуть палку" в отношениях с РФ.

Александер Шалленберг (фото из открытых источников)

Главный дипломат Австрии сказал, что Западу следует помнить о том, что война когда-нибудь закончится, а РФ "останется частью европейской истории и культуры", и поэтому "важно соблюдать чувство меры" в противостоянии ей сейчас. Таким образом, он публично признал, что выступает против запрета на въезд россиян в Европу.



"Мы не должны перегнуть палку, например, введя запрет на выдачу виз 144 миллионам россиян", — сказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Также он сказал, что нет сомнений в полной поддержке Украины в ее борьбе за независимость. Но архитектура безопасности Европы так или иначе в будущем должна включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН, и как ядерное государство.

"Жестокая агрессивная война, которую развязала Россия, является безумием. Но в то же время мы должны думать о дне после, недели после и месяце после", — сказал политик.

В Украине уже успели ответить на такое заявление. В частности, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко предложил Шалленбергу повторить свои аргументы в Днепре, где недавно российская ракета убила десятки мирных жителей и разрушила жилой дом.

"Призывы продолжать диалог с Россией, уважать ее историю и культуру, усиливают чувство безнаказанности Кремля, воспринимаются исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россию ждут десятки лет рецессии .







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