Ужасные последствия обстрела: Убить ракетную и беспилотную индустрию РФ призвал мир Кулеба

Убить ракетную и беспилотную индустрию РФ Об этом он написал на своей странице в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Комментарии".

Кулеба призвал G7 и ЕС ужесточить санкции против страны-террористки

"Каждый шквал ракет еще больше истощает российские запасы. Однако они все еще способны производить новые. Мы можем и должны убить их ракетную и беспилотную индустрию массированным санкционным ударом! Призываю G7 и ЕС безотлагательно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной", — отметил Кулеба.

Глава МИД Дмитрий Кулеба выступает за то, чтобы в 2023 году Запад ввел санкции для свержения оборонного комплекса России.

Так чиновник отреагировал на первый в этом году массированный ракетный удар рашистов по мирным территориям Украины.









В Днепре – катастрофический прилет в жилой дом – снесло фактически целый подъезд. Уже 27 раненых, из них шестеро детей, пятеро погибших. Многие еще под завалами. Район полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения. Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры. Возможны перебои со светом и водой. В Харьковской области под удар попали 2 объекта критической инфраструктуры. Используются аварийные отключения света. Временно остановили метро. В Прикарпатье есть попадание с пожаром в объект инфраструктуры. Без человеческих жертв. В результате ракетного удара в Киевской области повреждены 18 жилых домов. Над Столицей сбивали вражеские ракеты.

Как писали "Комментарии", во время масштабной ракетной атаки в Украине российские войска ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами находятся люди, которые в выходной день находились дома.

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