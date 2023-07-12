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Условия для вступления в НАТО: Кулеба рассказал, в чем главная проблема

Дмитрий Кулеба возмутился тем, что в НАТО даже не называют условия для вступления в Альянс

сегодня, 13:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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На саммите НАТО неоднократно прозвучало, что прежде, чем говорить конкретно о присоединении Украины к Альянсу Киев должен выполнить ряд условий, но какие это условия никто из лидеров НАТО так и не сказал. Это самое печальное и то, что настораживает. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Условия для вступления в НАТО: Кулеба рассказал, в чем главная проблема

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников


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"Неизвестно. Нет. Вот в этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?", — возмутился глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба рассказал, что наиболее консервативно настроены были США и Германия. Однако, поскольку эти страны предоставили больше всего помощи Украине, их сложно в чем-то упрекнуть.

"Но, зная много нюансов из того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную роль, решающую роль в том, чтобы слово "приглашение" вообще появилось в тексте. Не в той формулировке, которая нас удовлетворяет, но в принципе. И Германия тоже, в конце концов, не сопротивлялась этому. Поэтому мир немножко сложнее, чем просто черное и белое", — добавил Кулеба. 

По его мнению, если бы страны-члены не смотрели на вступление Украины в НАТО через призму позицию РФ, то "формулировка была бы сегодня другой".

Читайте также на портале "Комментарии" — в среду, 12 июля, в литовской столице второй день саммита НАТО. Итоги первого оставили двоякое впечатление. И президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Вильнюс, не скрывал определенного разочарования, выступая там. Ведь приглашения в Альянс с четкими сроками мы так и не получили. С другой стороны, и на этом также акцентировал Зеленский, партнеры выразили готовность делать новые шаги (создание постоянного совета Украина-НАТО, отмена для Украины этапа ПДЧ), предоставлять нам больше оружия. Эксперты специально ля издания "Комментарии" проанализировали итоги первого дня, а также спрогнозировали дальнейшее развитие событий.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-nato-vilnyuskyy-samit/32499810.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:03

Україна для НАТО як Пригожин для Путіна. Православ'я воно таке. Розділене в собі православне Зло яке ворогує саме з собою. Причина в корупції, розкраданні країни, брехні безвідповідальності. Це відомо вже давно не треба прокидатись.


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