Условия для вступления в НАТО: Кулеба рассказал, в чем главная проблема

На саммите НАТО неоднократно прозвучало, что прежде, чем говорить конкретно о присоединении Украины к Альянсу Киев должен выполнить ряд условий, но какие это условия никто из лидеров НАТО так и не сказал. Это самое печальное и то, что настораживает. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

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"Неизвестно. Нет. Вот в этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?", — возмутился глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба рассказал, что наиболее консервативно настроены были США и Германия. Однако, поскольку эти страны предоставили больше всего помощи Украине, их сложно в чем-то упрекнуть.

"Но, зная много нюансов из того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную роль, решающую роль в том, чтобы слово "приглашение" вообще появилось в тексте. Не в той формулировке, которая нас удовлетворяет, но в принципе. И Германия тоже, в конце концов, не сопротивлялась этому. Поэтому мир немножко сложнее, чем просто черное и белое", — добавил Кулеба.

По его мнению, если бы страны-члены не смотрели на вступление Украины в НАТО через призму позицию РФ, то "формулировка была бы сегодня другой".

Читайте также на портале "Комментарии" — в среду, 12 июля, в литовской столице второй день саммита НАТО. Итоги первого оставили двоякое впечатление. И президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Вильнюс, не скрывал определенного разочарования, выступая там. Ведь приглашения в Альянс с четкими сроками мы так и не получили. С другой стороны, и на этом также акцентировал Зеленский, партнеры выразили готовность делать новые шаги (создание постоянного совета Украина-НАТО, отмена для Украины этапа ПДЧ), предоставлять нам больше оружия. Эксперты специально ля издания "Комментарии" проанализировали итоги первого дня, а также спрогнозировали дальнейшее развитие событий.



