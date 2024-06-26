Украина упустила немало возможностей для налаживания продуктивного сотрудничества с Китаем, считает политолог Евгений Магда.

Китай не поддерживает Украину в войне с РФ. Фото из открытых источников

"У нас отношения с Китаем – это вектор профуканных возможностей. У украинских чиновников не появилось понимания Китая. Мы не сумели конвертировать в политическое сотрудничество несколько лет интенсивного экономического партнерства с Китаем", – подчеркнул Евгений Магда.

Политолог напомнил, что накануне саммита в Швейцарии в Китай ездил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. Однако, по словам эксперта, соответствующие консультации с китайцами долго не проводились, что стоило делать.

"Я часто вижу в социальных сетях, как украинцы называют Китай врагом. В таких случаях у меня возникает вопрос, понимают ли они, что обрекают Украину на бесконечную войну, когда, сражаясь с ядерным государством, называют врагом еще одно ядерное государство с населением 1,7 млрд. Не стоит ожидать чего-то особенного от себя и своей страны, если мы и дальше будем мыслить линейно и внедрять "плоскую" политику", – подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сербия, которая считается дружественной к РФ, с 2022 года экспортировала в европейские страны снаряды, которые затем попадали в Украину. По оценкам издания Financial Times, экспорт боеприпасов из Сербии в Украину через третьи страны составил около 800 млн. евро. Власти Сербии сообщили, что имели контракты с западными странами — США, Чехией, Испанией — на поставку снарядов. В Белграде заявили, что не интересовались, как эти страны потом использовали снаряды, поскольку это их дело.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что уныние, царящее в украинском обществе, не коррелирует с реальным положением дел. Обороноспособность Украины усиливается, поэтому оснований для отчаяния нет, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, отметил политолог, Украина подписывает с партнерами договоры безопасности.