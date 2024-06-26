Упущенные возможности: что не так с отношениями Китая и Украины

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Марьян Ощановский
Украина упустила немало возможностей для налаживания продуктивного сотрудничества с Китаем, считает политолог Евгений Магда.
Китай не поддерживает Украину в войне с РФ. Фото из открытых источников
Политолог напомнил, что накануне саммита в Швейцарии в Китай ездил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. Однако, по словам эксперта, соответствующие консультации с китайцами долго не проводились, что стоило делать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сербия, которая считается дружественной к РФ, с 2022 года экспортировала в европейские страны снаряды, которые затем попадали в Украину. По оценкам издания Financial Times, экспорт боеприпасов из Сербии в Украину через третьи страны составил около 800 млн. евро. Власти Сербии сообщили, что имели контракты с западными странами — США, Чехией, Испанией — на поставку снарядов. В Белграде заявили, что не интересовались, как эти страны потом использовали снаряды, поскольку это их дело.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что уныние, царящее в украинском обществе, не коррелирует с реальным положением дел. Обороноспособность Украины усиливается, поэтому оснований для отчаяния нет, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, отметил политолог, Украина подписывает с партнерами договоры безопасности.
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я
сегодня, 00:27
одна, ще одна, якщо так мислити- то тоді прав той у кого ядерна зброя? треба припиняти купувати китайське та шанобливо ставитися до власного, тоді нове не знадобиться, щоб ним раз скористатися та викинути, щоб знову купувати... те, як китай ставить себе поміж інших поверне їх у часи, до яких вони не хочуть повертатися. якщо китай й надалі допомагатиме вбивати та тероризувати - така їм і шана.