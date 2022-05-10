Умное эмбарго: Украина презентовала свой план энергетических санкций против РФ

Международная рабочая группа по санкциям против России (экспертная группа Ермака-Макфола) разработала Дорожную карту энергетических санкций: рекомендации по санкциям против Российской федерации.

Как передает пресс-служба Офиса президента Украины, применение энергетических санкций должно повысить стоимость вторжения в Украину для РФ и помочь украинскому государству защитить территориальную целостность, свободу и демократические ценности.

В Офисе отмечают, что бюджет РФ рассчитан на доходах от продажи энергоносителей, прежде всего, в страны Европы.

В частности, с начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину 24 февраля Европейский Союз ежедневно платил около 800 миллионов долларов США за импорт российской нефти и газа.

Документ содержит рекомендации по политическим действиям, которые помогут лишить Россию этого дохода, минимизировав перебои на рынках и мировой экономике, говорят в ОП.

В связи с этим, эксперты настоятельно рекомендуют ввести санкции против Российской федерации.

Экспертная группа акцентирует, что европейское эмбарго на российские энергоносители должно быть частью скоординированной стратегии ЕС и Соединенных Штатов, включающей синхронные дипломатические шаги и взаимодействие с заинтересованными сторонами в частном секторе.

Участники Международной экспертной группы Ермака-Макфола призывают правительства, а также государственные и частные компании взять Дорожную карту в качестве основы для дальнейшего публичного продвижения энергетических санкций против России для лишения ее возможностей финансировать ведение захватнической и несправедливой войны против Украины.

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