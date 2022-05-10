Умное эмбарго: Украина презентовала свой план энергетических санкций против РФ

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Нарожный Дмитрий
Международная рабочая группа по санкциям
против России (экспертная группа Ермака-Макфола) разработала Дорожную карту
энергетических санкций: рекомендации по санкциям против Российской федерации.
Как передает пресс-служба Офиса президента
Украины, применение энергетических санкций должно повысить стоимость вторжения
в Украину для РФ и помочь украинскому государству защитить территориальную
целостность, свободу и демократические ценности.
В Офисе отмечают, что бюджет РФ рассчитан на
доходах от продажи энергоносителей, прежде всего, в страны Европы.
В частности, с начала полномасштабного вторжения
армии РФ в Украину 24 февраля Европейский Союз ежедневно платил около 800 миллионов
долларов США за импорт российской нефти и газа.
Документ содержит рекомендации по политическим
действиям, которые помогут лишить Россию этого дохода, минимизировав перебои на
рынках и мировой экономике, говорят в ОП.
В связи с этим, эксперты настоятельно рекомендуют ввести санкции против Российской федерации.
Экспертная группа акцентирует, что европейское
эмбарго на российские энергоносители должно быть частью скоординированной
стратегии ЕС и Соединенных Штатов, включающей синхронные дипломатические шаги и
взаимодействие с заинтересованными сторонами в частном секторе.
Участники Международной экспертной группы
Ермака-Макфола призывают правительства, а также государственные и частные
компании взять Дорожную карту в качестве основы для дальнейшего публичного продвижения
энергетических санкций против России для лишения ее возможностей финансировать
ведение захватнической и несправедливой войны против Украины.
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