Умеров рассказал о роли западного оружия в освобождении территорий Украины

Оружие и техника, которую предоставили Украине западные партнеры, помогли Вооруженным силам освободить около 50% территорий, захваченных российскими захватчиками. Об этом в эфире американского телеканала Fox News рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает портал "Комментарии".

Умеров о том, как западное оружие помогает освобождать территорию Украины. Фото из открытых источников

Во время визита в США Умеров подчеркнул, что все наши расчеты на 2024 год будут выполняться по стандартам НАТО. В частности, речь идет о закупках, приобретениях, планировании и операциях в соответствии со стандартами Альянса.

Министр отметил, что таким образом Украина и НАТО будут говорить "на общем языке".

Умеров также рассказал, что вступление Украины в НАТО является первоочередным приоритетом на следующий год.

"Стратегическая цель Украины — освобождение всей своей территории в пределах международно признанных границ", — заявил Рустем Умеров во время пребывания в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что глава Минобороны Рустем Умеров рассказал, что Силы обороны прошли вторую линию обороны армии РФ и находятся перед третьей, а Украина имеет план войны на 2024 год. Он отметил, что его министерство готово пригласить внешних аудиторов для проверки закупок.

"Комментарии" также писали, что ВСУ в ближайшие месяцы получат от Германии 200 тысяч артиллерийских боеприпасов. Глава Минобороны Германии отметил, что оборонная промышленность стран не может производить соответствующей продукции достаточно быстро. При этом министр обороны намекнул, что в ближайшие месяцы ситуация значительно улучшится. По его словам, только Германия поставит почти 200 тысяч боеприпасов.