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Умер известный постсоветский политик

Бывший молдавский президент скончался в возрасте 83 лет после тяжелой болезни

14 сентября 2023, 16:51
Автор:
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Константин Куликов
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Первый президент республики Молдова Мирча Снегур умер на 83-м году жизни. Об этом, как сообщают "Комментарии", в четверг, 14 сентября, заявил бывший вице-премьер страны Константин Тампиза на своей странице в Facebook.

Умер известный постсоветский политик

Мирча Снегур

"13 сентября в 23:30 от неизлечимой болезни скончался президент Республики Молдова Мирча Снегур", — написал он.


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Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования семье и близким Снегура. По ее словам, день его похорон объявят днем траура в стране.

Мирча Снегур занимал пост президента Молдовы с 1990 по 1997 год. Он поддержал провозглашение румынского языка государственным. В период его правления в республике разразилась война в преимущественно русскоязычном Приднестровье. Сепаратисты, поддержанные расположенными здесь частями советской (позже, российской) армии смогли провозгласить и отстоять независимость самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики.

Сам Снегур в интервью "Комсомольской правде" в январе, отвечая на вопрос о том, что ему не удалось сделать на посту президента, ответил: "Самая глубокая рана по-прежнему — не удалось решить приднестровскую проблему".

Приднестровская Молдавская республика — непризнанное государство в Восточной Европе. Расположено преимущественно на левом берегу Днестра, включает в себя также город Бендеры на правом берегу.

ПМР провозгласила независимость от Молдавии 2 сентября 1990 года, после того, как Парламент Молдовы в июне 1990 года признал "незаконным" создание Молдавской ССР. По мнению сепаратистов, тем самым Молдова вышла из состава МССР, созданной в 1940 году путём объединения части Бессарабии и районов МАССР на левом берегу Днестра. В последовавшей за этим войне, с 2 марта по 1 августа 1992 года, погибло с обеих сторон около 1000 человек, в том числе около 400 мирных жителей. Ещё около 4500 человек получили ранения.

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