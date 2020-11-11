Умер известный политик, который был у власти больше сорока лет

Мировые СМИ успели прозвать политика рекордсменом, ведь он был во главе государства больше 40 лет.



Фото: Middle East Online

Сегодня, 11 ноября, умер принц и премьер Бахрейна Халифа бин Салман Аль Халифа.

Аль Халифа родился в 1935 году, и умер в возрасте 83 года. СШИ сообщают, что мужчина скончался в городе Рочестер в штате Миннесота (США).

При жизни Аль Халифа был королевским и политическим деятелем Бахрейна и одновременно вел свой бизнес. На посту премьер-министра страны он был с 1970 года, ему принадлежит рекорд самого пребывания премьером страны. В 2002 году он потерял часть своих управленческих полномочий, но остался на своем посту.

Политик принадлежит королевской семьи Бахрейна. Халифа бин Салман Аль Халифа доводится дядей по отцовской линии правящего короля Хамада бин Исы Аль Халифы, а также внучатым дядей наследного принца Салмана.

До конца жизни он оставлялся одним из самых влиятельных членов королевской семьи, а также успешным бизнесменом в стране.

По случаю кончины первого премьер-министра Бахрейна в стране объявили недельный траур.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о смерти тещи Порошенко.





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