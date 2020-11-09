Предсмертное состояние тещи не удержало Порошенко от политического пиара - политолог

Политолог Игорь Петренко обратил внимание, как Петр Порошенко не побрезговал пропиариться на здоровье своей тещи. Так, в воскресенье экс-президент и его жена появились на премьерном показе фильма "Атлантида" в кинотеатре "Октябрь" в Киеве. Хотя за день до этого, в эфире программы Савика Шустера Петр Порошенко заявил, что его теща может в любой момент умереть от коронавируса. Об этом Петренко пишет на своей странице в Facebook.

"У моей жены Марины сейчас в больнице от коронавируса умирает мать. Она потеряла сознание", — заявил Порошенко в субботу.

Но уже на следующий день супруги Порошенко с радостными улыбками позировали на премьерном показе фильма. И радостно фотографировались со съемочной командой и актерами. Ни Петр, ни Марина не проявляли никакого волнения или беспокойства.

Петренко акцентирует на том, что в эфире Порошенко выглядел очень расстроенным, на его лице буквально читалась неизбежность трагедии. Тогда как во время премьеры фильма — экс-президент улыбается и пребывает в хорошем настроении. По мнению политолога, обычно человек во время тяжелой болезни близких остается с ними рядом, пытаться поддерживать и помогать.

"Нет, цель безусловно благородная — посмотреть "Атлантиду" стоит и болеть за этот фильм, чтобы он получил Оскар тоже. Но зачем тогда в пятницу разыгрывать трагедию, а через день идти в кино и заниматься агитацией. Я могу ошибаться, но нормальные люди так не поступают. При том, что с COVID-19 шутить не стоит, ведь эта болезнь уже унесла немало жизней, а пожилые люди, как мы знаем, в группе риска. Интересно чего здесь больше: лжи или цинизма?" — написал Петренко.

Эксперт резюмирует, что хуже всего, когда политики ради электоральных дивидендов начинают манипулировать жизнью близких.

Напомним, "Комментарии" оценили наследие президентов: что изменилось в Украине во время президентства Петра Порошенко.

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