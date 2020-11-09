Предсмертное состояние тещи не удержало Порошенко от политического пиара - политолог

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Станислав Молчанов
Политолог
Игорь Петренко обратил внимание, как Петр Порошенко не побрезговал пропиариться
на здоровье
своей тещи. Так, в воскресенье экс-президент и его жена появились на
премьерном показе фильма "Атлантида" в кинотеатре "Октябрь" в Киеве. Хотя за
день до этого, в эфире программы Савика Шустера Петр Порошенко заявил, что его
теща может в любой момент умереть от коронавируса. Об этом Петренко пишет на
своей странице в Facebook.
Но уже на следующий
день супруги Порошенко с радостными улыбками позировали на премьерном показе
фильма. И радостно фотографировались со съемочной командой и актерами. Ни Петр,
ни Марина не проявляли никакого волнения или беспокойства.
Петренко акцентирует на том, что в эфире Порошенко выглядел очень расстроенным, на его лице буквально читалась неизбежность трагедии. Тогда как во время премьеры фильма — экс-президент улыбается и пребывает в хорошем настроении. По мнению политолога, обычно человек во время
тяжелой болезни близких остается с ними рядом, пытаться поддерживать и
помогать.
Эксперт
резюмирует, что хуже всего, когда политики ради электоральных дивидендов
начинают манипулировать жизнью близких.
Напомним, "Комментарии"
оценили наследие президентов: что изменилось в Украине во время президентства
Петра Порошенко.
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