logo

BTC/USD

22913.50

ETH/USD

1657.53

LTC/USD

99.10

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика "Укроборонпром" и чешская компания VOP CZ будут ремонтировать и разрабатывать броневики
commentss НОВОСТИ Все новости

"Укроборонпром" и чешская компания VOP CZ будут ремонтировать и разрабатывать броневики

Договоренности о создании оборонного кластера были достигнуты в конце прошлого года.

сегодня, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

Государственный концерн "Укроборонпром" и чешский VOP CZ на днях подписали документы о сотрудничестве по совместному производству, ремонту и разработкам бронированной техники. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "Европейскую правду".

"Укроборонпром" и чешская компания VOP CZ будут ремонтировать и разрабатывать броневики

Укроборонпром. Фото: https://ukroboronprom.com.ua/



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Достигнутые договоренности также предполагают создание цепочек снабжения деталей и изделий. В целом, стороны планируют совместное производство военной техники, боеприпасов. Рассчитывают реализовать это как на базе имеющихся мощностей, так и специально созданных. Кроме того, украинско-чешская кооперация предусматривает создание совместных научно-исследовательских центров, а также хабов по ремонту вооружения и военной техники.


Ранее "Комментарии" писали, что Москва и Тегеран разрабатывают планы по производству беспилотников иранского производства в России. Такое углубление военного партнерства вызывает обеспокоенность Запада. Планируется строительство нового завода в РФ, который мог бы производить не менее 6000 беспилотников иранской разработки для войны в Украине. В прошлом месяце высокопоставленная иранская делегация прилетела в Россию, чтобы посетить место потенциального строительства завода и согласовать детали проекта. Чиновники заявили, что обе страны стремятся создать существенно более быстрый БПЛА, который может вызвать новые вызовы для ПВО ВСУ.


В "оси зла" входит и КНДР. Сестра северокорейского диктатора Ким Чен Инна – Ким Э Чжон – заявила, что ее страна стоит на одном поле боя с Россией, которая, по ее словам, "борется за достоинство и честь страны". По ее словам, любая военная техника, поставленная Западом в Украину, "сгорит и станет кучей железа перед несгибаемым боевым духом и мощью героической российской армии".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/8/696838/
Теги:
comments

Обсуждения

000

сегодня, 15:55

Розпродаж (до кінця тижня)! Норвежська Термобілизна для українських холодів (лише 690 грн.)------> https://e.vg/ntech

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!