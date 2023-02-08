"Укроборонпром" и чешская компания VOP CZ будут ремонтировать и разрабатывать броневики

Государственный концерн "Укроборонпром" и чешский VOP CZ на днях подписали документы о сотрудничестве по совместному производству, ремонту и разработкам бронированной техники. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "Европейскую правду".

Укроборонпром. Фото: https://ukroboronprom.com.ua/





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Достигнутые договоренности также предполагают создание цепочек снабжения деталей и изделий. В целом, стороны планируют совместное производство военной техники, боеприпасов. Рассчитывают реализовать это как на базе имеющихся мощностей, так и специально созданных. Кроме того, украинско-чешская кооперация предусматривает создание совместных научно-исследовательских центров, а также хабов по ремонту вооружения и военной техники.





Ранее "Комментарии" писали, что Москва и Тегеран разрабатывают планы по производству беспилотников иранского производства в России. Такое углубление военного партнерства вызывает обеспокоенность Запада. Планируется строительство нового завода в РФ, который мог бы производить не менее 6000 беспилотников иранской разработки для войны в Украине. В прошлом месяце высокопоставленная иранская делегация прилетела в Россию, чтобы посетить место потенциального строительства завода и согласовать детали проекта. Чиновники заявили, что обе страны стремятся создать существенно более быстрый БПЛА, который может вызвать новые вызовы для ПВО ВСУ.





В "оси зла" входит и КНДР. Сестра северокорейского диктатора Ким Чен Инна – Ким Э Чжон – заявила, что ее страна стоит на одном поле боя с Россией, которая, по ее словам, "борется за достоинство и честь страны". По ее словам, любая военная техника, поставленная Западом в Украину, "сгорит и станет кучей железа перед несгибаемым боевым духом и мощью героической российской армии".



