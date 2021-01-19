Украину посетила глава ОБСЕ: тематика визита

Новая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Швеции Анн Линде прибыла в Украину.

Глава ОБСЕ Анн Линде / фото uatv.ua

Она пробудет в Украине два дня — 19 и 20 января. Такую информацию предоставило посольство Швеции в Украине.

Анн Линде намерена провести переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Одной из тем встречи станет обсуждение ситуации на Донбассе и в Крыму. В ходе визита Линде планирует посетить зону проведения операции Объединенных сил. В этой поездке ее будет сопровождать глава украинского МИДа.

Среди прочих тем переговоров — вопросы, связанные с взаимоотношением двух стран — Украины и Швеции. Стороны намерены обсудить укрепление сотрудничества в сфере торговли и инвестирования.

Отмечается, что Линде впервые посещает Украину в качестве главы ОБСЕ. Впрочем, ранее она уже бывала в Украине и посещала прифронтовую зону на Донбассе. Это было весной 2020 года.

Как сообщал портал "Комментарии", Министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время 27-й Министерской совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявила, что российско-украинский вооруженный конфликт не прекратится в ближайшее время, причем это касается как Донбасса, так и Крыма.

Во время своего выступления Линде также обратила внимание на конфликт в Нагорном Карабахе, заявив, что трагическая гибель людей "показывает, что любые неурегулированные конфликты сопровождают рисками". По словам министра, когда Швеция начнет председательство в ОБСЕ в 2021 году, то главный приоритет будет предоставляться тому, чтобы "выполнить основные функции ОБСЕ" и "отстаивать европейский порядок, основанный на безопасности".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!