Украину посетила глава ОБСЕ: тематика визита

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Сергей Медведев
Новая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Швеции Анн Линде прибыла в Украину.
Глава ОБСЕ Анн Линде / фото uatv.ua
Она пробудет в Украине два дня — 19 и 20 января. Такую информацию предоставило посольство Швеции в Украине.
Анн Линде намерена провести переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Одной из тем встречи станет обсуждение ситуации на Донбассе и в Крыму. В ходе визита Линде планирует посетить зону проведения операции Объединенных сил. В этой поездке ее будет сопровождать глава украинского МИДа.
Среди прочих тем переговоров — вопросы, связанные с взаимоотношением двух стран — Украины и Швеции. Стороны намерены обсудить укрепление сотрудничества в сфере торговли и инвестирования.
Отмечается, что Линде впервые посещает Украину в качестве главы ОБСЕ. Впрочем, ранее она уже бывала в Украине и посещала прифронтовую зону на Донбассе. Это было весной 2020 года.
Как сообщал портал "Комментарии", Министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время 27-й Министерской совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявила, что российско-украинский вооруженный конфликт не прекратится в ближайшее время, причем это касается как Донбасса, так и Крыма.Во время своего выступления Линде также обратила внимание на конфликт в Нагорном Карабахе, заявив, что трагическая гибель людей "показывает, что любые неурегулированные конфликты сопровождают рисками". По словам министра, когда Швеция начнет председательство в ОБСЕ в 2021 году, то главный приоритет будет предоставляться тому, чтобы "выполнить основные функции ОБСЕ" и "отстаивать европейский порядок, основанный на безопасности".
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Aleks
сегодня, 11:24
Украина - единственная страна в мире, где: - за 20 лет до Холокоста был погромный ГЕНОЦИИД (1917-1920); - руководство страны призывляет чтить погромщиков во главе с Петлюрой!!! - на могиле жертв Холокоста (Бабий Яр) стоит памятник пособникам убийц (коллаборантам ОУН). В мире идет борьба с бывшими нацистами, а в Украине нужно бороться с их героизацией!!!! 17 декабря 2020 Верховная Рада приняла постановление о праздновании памятных дат в 2021 году. В списке разные деятели и даты, но некоторые выделяются особенно. Вот, например, предлагается отпраздновать 100-летие Володымыра Щигельского, нацистского военного преступника, коменданта украинской вспомогательной полиции. Участвовал в массовом уничтожении евреев и поляков. Щигельского казнили в 1949 в Польше за преступления против мирного населения. Будет Украина также праздновать 110-летие Романа Клячкивского. Это вообще крупнейший "герой" - организатор Волынской резни, массового уничтожения десятков тысяч мирных поляков, включая женщин и детей, отрядами УПА в 1943-44 годах. Торжественно отметят 130-летие нацисткого коллаборанта Ивана Литвиненко - участника Холокоста и Волынской резни, казненного в Киеве в 1947 году. Непременно надо почтить 110-летие нацистского коллаборанта, главы областной управы в Ровно Ростислава Волошина - соучастника уничтожения более 20 тысяч евреев Ровно и позднее тысяч поляков в УПА. Будут праздновать и нацисткого коллаборанта Мыколу Капустянкого - организатора вспомогательной полиции в Киеве, соучастника уничтожения евреев в Киеве, организатора батальонов шуцманшафт.