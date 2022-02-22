Украину поддержал не только Запад, но и Восток: нардеп о санкциях против России

Руководитель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева рассказала, что означают санкции против самопровозглашенных республик "ЛДНР" и каким будет дальнейший внешнеполитический курс Украины. Об этом сообщает корреспондент портала "Комментарии".



Верховная Рада, фото из открытых источников

По ее словам, на парламентском треке Украина продолжает работу с международными партнерами. 22 февраля нардеп отправила письмо-обращение, которое подписали представители всех политических партий. В тексте украинцы обращаются к представителям Американского конгресса.

"Сегодня началась встреча наших друзей, представителей сената Литвы с другими партнерами. Они передадут наше намерение призвать партнеров к внедрению на парламентском измерении так называемых градационных санкций против России и не ждать подписания документа, который может готовиться в РФ (о признании независимости ЛДНР)", — подчеркнула политик.

В четверг, 24 февраля, состоится встреча представителей 27 стран-членов Евросоюза, чтобы обсудить пакет санкций против России. По ее мнению, санкции могут быть применены против Кремля на этой неделе.

Мария Мезенцева подчеркнула, что наших дипломатов порадовали реакции коллег в ПАСЕ. Весьма жесткую позицию выразило руководство Генассамблеи.

11 марта 2022 г. пройдет заседание постоянного комитета в Берлине, где встретятся представители 47 странами-членов Совета Европы для обсуждения этой ситуации, такую готовность подтвердил президент Ассамблеи.



Также она заявила, что санкции против потенциальных инвесторов в экономику псевдореспублик и тех, кто будет иметь экономические связи с ЛДНР, не достаточно оценены. Прежде всего, эти санкции будут также касаться России, а в целом "география таких санкций будет распространяться на все страны, которые будут сотрудничать с Россией".

На прошлой неделе британский парламент одобрил более расширенный пакет персональных санкций, которые будут касаться юридических лиц, имеющим связи с Россией.

Сейчас Украина настаивает на соблюдении международного права, международного гуманитарного права.



"Единственное государство, которое пытается шантажировать коллективный Запад, а теперь и восток – это Россия. Министр иностранных дел Китая достаточно неожиданно отметил на Мюнхенской конференции, что он поддерживает территориальную целостность Украины и суверенное право государства выбирать свой будущий путь", — отметила Мезенцева.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп высказался о возможности расторжения дипотношений с Россией.

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