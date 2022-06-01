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Украинский журналист объяснил, почему россия больше не бомбит Киев

путин помешанный на всяких церковных делах

сегодня, 18:38
Автор:

Лиля Воробьева
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Россия больше не обстреливает и не бомбит столицу Украины — Киев, ведь сами хотят зайти в город и не иметь проблем, чтобы все было хорошо. Такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон в интервью телеканалу "Украина 24".

Украинский журналист объяснил, почему россия больше не бомбит Киев

Путин считает Киев столицей христианского мира (фото из открытых источников)

Гордон убежден, что Россия бережет город и хочет занять кварты и офисы, которые не будут разрушены войной.

"Киев не бомбят потому, что россияне хотят сами туда войти и чтобы не иметь проблем. Они хотят, чтобы у них было все красиво и комфортно, хотят занять эти места, жилье, офисы. Иначе разбомбили бы давно уже...", – заявил Гордон.

Кроме того, журналист предположил, что Путин не разрушает Киев, поскольку считает его святым городом, столицей христианства.

"Для Путина Киев – особенное место. Он помешан, как и все сумасшедшие, на церковных делах. Киев для него – сакральный город. Он считает, что оттуда происходит Россия. Поэтому, я думаю, так бомбить центр Киева он не будет", — подчеркнул журналист.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина допустили встречу с Зеленским . Теоретически встреча президентов Украины и России по урегулированию военного конфликта в Украине может состояться. Но только в том случае, если будет наработан документ, который бы лидеры государств могли подписать. Работа по подготовке такого документа была заморожена после стамбульской встречи делегаций Украины и России. По словам Дмитрия Пескова, переговоров между Украиной и Россией нет. Они полностью прекратились, а то, что Вашингтон продолжает увеличивать поставки военной помощи в Украину, явно не способствует тому, что они могут восстановиться и прийти к какому-то логическому завершению.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZCirV6WNmV8&t=202s&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
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