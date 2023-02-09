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Украинский президент выступил в Европарламенте. О чем говорил

Кроме того, что Украина станет членом Европейского союза, Зеленский сделал и ряд других громких заявлений

сегодня, 17:25
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Автор:

Моесеенко Валентина

Сегодня, 9 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Брюсселе. Он выступил с речью в Европарламенте, пишут "Комментарии".

Украинский президент выступил в Европарламенте. О чем говорил

Украина защищается от «наибольшей антиевропейской силы современного мира»

"Мы защищаемся от величайшей антиевропейской силы современного мира, - заявил Зеленский в Европарламенте. - Сейчас я здесь, чтобы защитить путь домой нашего народа украинцев разных политических взглядов, разной личной истории, но одной с вами – европейской истории. Украинский европейский путь пытается уничтожить тотальной войной. Зачем? Чтобы после украинского европейского образа жизни уничтожить европейский путь как таковой.


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Кроме того, Президент сказал, что российский режим ненавидит какую-либо социальность и разнообразие и сознательно инвестирует в ксенофобию. Путинизм пытается сделать частью нормальности на нашем континенте все нечеловеческое, что было в 1930-1940-х годах.

" Мы боремся против пренебрежения, делаем ставку на добросовестность, фоном для наших мечтаний является мир и безопасность. Только наша победа все это гарантирует. Судьба Европы никогда не зависела только от политиков. Не должно быть такой иллюзии и сейчас. Каждый и каждый – важны. Каждый и каждая – сильны. Каждый и каждая способны повлиять на наш общий результат, на нашу общую победу ", – подчеркнул Владимир Зеленский .

По его словам, он прибыл в Брюссель, чтобы защитить "европейский путь" всех украинцев. И убежден, что Украина будет членом Европейского союза.

" Мы не полагаемся на слова – мы действуем. Мы не пасуем перед врагом – мы стоим. Мы не теряем время – мы меняемся и меняемся. Европа всегда будет оставаться свободной, пока мы вместе и заботимся о нашей Европе ", — резюмировал Президент Украины .

Как писали "Комментарии", — Президент Украины подошел к микрофону и сказал лозунг "Слава Украине!". В этот момент Европарламент громко ответил "Героям слава!" Владимир Зеленский несколько секунд сдерживал слезы от реакции европейских чиновников.



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