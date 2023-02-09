Украинский президент выступил в Европарламенте. О чем говорил

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Сегодня, 9 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Брюсселе. Он выступил с речью в Европарламенте, пишут "Комментарии".
Украина защищается от «наибольшей антиевропейской силы современного мира»
"Мы защищаемся от величайшей антиевропейской силы современного мира, - заявил Зеленский в Европарламенте. - Сейчас я здесь, чтобы защитить путь домой нашего народа украинцев разных политических взглядов, разной личной истории, но одной с вами – европейской истории. Украинский европейский путь пытается уничтожить тотальной войной. Зачем? Чтобы после украинского европейского образа жизни уничтожить европейский путь как таковой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Кроме того, Президент сказал, что российский режим ненавидит какую-либо социальность и разнообразие и сознательно инвестирует в ксенофобию. Путинизм пытается сделать частью нормальности на нашем континенте все нечеловеческое, что было в 1930-1940-х годах.
По его словам, он прибыл в Брюссель, чтобы защитить "европейский путь" всех украинцев. И убежден, что Украина будет членом Европейского союза.
Как писали "Комментарии", — Президент Украины подошел к микрофону и сказал лозунг "Слава Украине!". В этот момент Европарламент громко ответил "Героям слава!" Владимир Зеленский несколько секунд сдерживал слезы от реакции европейских чиновников.
Обсуждения
Новости