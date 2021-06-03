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Украинский посол прокомментировал нежелание Германии поставлять оружие

Андрей Мельник считает, что Германия сохраняет нейтральную позицию и отказывается поставлять оборонительное оружие Украине из-за собственных политических интересов

сегодня, 15:07
Автор:

Корольова Аліна

Украинский посол прокомментировал нежелание Германии поставлять оружие

Андрей Мельник о нежелании Германии поставлять оружие

Германия хоть и поддерживает Украину во многих направлениях, однако в вопросе предоставления оборонительного оружия продолжает держаться отстраненно. Об этом в интервью немецкому журналу в сфере безопасности ".loyal" заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник. 

Украинская сторона давно пытается наладить партнерство с Берлином и покупать высококачественное немецкое оружие. Однако Германия так и не выразила желания помогать Украине военной техникой. 

По мнению украинского дипломата, ФРГ сохраняет нейтралитет и отказывается поставлять оборонительное оружие из-за опасений и собственных политических интересов, которыми не собирается жертвовать. Также Мельник убежден, что Германия до сих пор не признают Украину европейской страной. 

"Очень жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя в качестве некоего "морального апостола". Мы бы хотели приобрести современные немецкие военные системы, принадлежащие к лучшим в мире. Но из-за политического оппортунизма это невозможно. И то очень обидно", — подчеркнул Андрей Мельник.

Посол отметил, что вместе с тем украинцы очень благодарны Германии за существенную поддержку в сфере медицины. Ведь в Украину поставляется высококачественное немецкое медицинское оборудование, а ранении военные лечатся в немецких госпиталях.

"Немцы поставляют нам ценное оборудование в медицинской сфере, а наши раненые военные проходят лечение в госпиталях Бундесвера. За все это мы очень благодарны [Германии]", — отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" интересовался у экспертов, может ли Украина в ближайшем будущем рассчитывать на военную поддержку Германии и почему до сих пор ФРГ сохраняет сдержанную позицию по отношению к вооруженной агрессии РФ. В частности, по словам президента Владимира Зеленского, Украина так и не получила немецкую военную технику, хотя Берлин мог помочь.



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Источник: https://germany.mfa.gov.ua/news/putin-hoche-znishchiti-ukrayinu-intervyu-posla-ukrayini-u-frn-andriya-melnyka-nimeckomu-zhurnalu-loyal
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