Украинский посол прокомментировал нежелание Германии поставлять оружие

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Корольова Аліна
Андрей Мельник о нежелании Германии поставлять оружие
Германия хоть и поддерживает Украину во многих направлениях, однако в вопросе предоставления оборонительного оружия продолжает держаться отстраненно. Об этом в интервью немецкому журналу в сфере безопасности ".loyal" заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.
Украинская сторона давно пытается наладить партнерство с Берлином и покупать высококачественное немецкое оружие. Однако Германия так и не выразила желания помогать Украине военной техникой.
По мнению украинского дипломата, ФРГ сохраняет нейтралитет и отказывается поставлять оборонительное оружие из-за опасений и собственных политических интересов, которыми не собирается жертвовать. Также Мельник убежден, что Германия до сих пор не признают Украину европейской страной.
Посол отметил, что вместе с тем украинцы очень благодарны Германии за существенную поддержку в сфере медицины. Ведь в Украину поставляется высококачественное немецкое медицинское оборудование, а ранении военные лечатся в немецких госпиталях.
Напомним, портал "Комментарии" интересовался у экспертов, может ли Украина в ближайшем будущем рассчитывать на военную поддержку Германии и почему до сих пор ФРГ сохраняет сдержанную позицию по отношению к вооруженной агрессии РФ. В частности, по словам президента Владимира Зеленского, Украина так и не получила немецкую военную технику, хотя Берлин мог помочь.
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