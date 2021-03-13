"Украинские" санкции ЕС против России: новая угроза для Кремля

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Ольга Чародий
Евросоюз продлил на полгода персональные санкции против
России за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости
Украины.
Европейский Союз (фото из открытых источников)
Также появилась информация, что ЕС вскоре введет против России и Китая новые санкции — из-за нарушения прав человека. Будет ли продолжаться санкционное давление? Насколько оно ощутимо для той же РФ? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Эксперт Украинского института политики Никита Трачук
подчеркивает, что Россия под санкциями живет уже годами. И, похоже, уже
адаптировалась к ним.
"США и ЕС вводят политические и экономические санкции против
России (отдельных лиц и организаций) с 2012 года. Впервые — в связи с "делом
Магнитского", затем в 2014-м – в связи с аннексией Крыма и оккупацией части
Донбасса. В 2016-м их ввели за якобы поставку РФ ядерных технологий КНДР, Сирии
и Ирану. Потом санкции продлевались и расширялись. И за перечисленные события,
и за вероятное вмешательство РФ в американские выборы, и в связи с "делом
Скрипалей". Китай тоже периодически получает санкции от коллективного Запада.
Что, впрочем, не мешает ему активно развиваться, являясь одной из ведущих
экономик мира", — подчеркивает Никита Трачук.
По его мнению, сама мотивация последних санкций (нарушение
прав человека) — типично европейская.
"Но давайте скажем честно – эти права, что, не нарушаются в
ЕС? Или в США? Особенно в последнее время – в связи с карантинными
ограничениями… Глобально можно говорить о четкой политике Запада, который
считает РФ и КНР основными оппонентами. И заинтересован в их сдерживании, в том
числе, путем применения санкций. Так что санкции точно будут продолжаться.
Порой – за дело, а порой – по инерции", — считает эксперт.
Ведущая Телеканала ДОМ, член Совета по вопросам свободы слова
при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики, советник
министра обороны (2014-2015) Татьяна Попова отмечает: "Я думаю, что Запад уже
готов к более серьезному, чем ранее, противостоянию с РФ. И думаю, что новые
санкции — будут. Россия нашкодила во многих европейских странах. "Желтые жилеты"
во Франции, попытки отделить Каталонию от Испании – поддержка Пучдемона и
проведения незаконного референдума осенью 2017 года. Фактически официально
купленная Ле Пен во Франции. Россия провоцировала и провоцирует разжигание
конфликтных ситуаций практически по всей Европе. И не гнушается убийствами
людей на территории ЕС. Для этого была задействована группа Главного управления
разведки Минобороны РФ. Проводили операции даже в Великобритании – то же
отравление Скрипалей".
По мнению Татьяны Поповой, Европу достала эта ситуация. И
"Старый Свет", как бы ему не хотелось жить тихо-мирно с РФ, вынужден будет
реагировать более жестко, чем ранее.
"После развала СССР именно России досталась самая широкая сеть глубоко законсперированных агентов по всему миру. И в последнее время эта сеть слишком явно себя проявила. То, что российские власти творят в Европе, с соседними странами, внутри своей страны (и речь не только о деле Навального), уже не может восприниматься в ЕС спокойно. Им придется реагировать. Возможно, не все политики в Европе хотели бы этого, но им придется что-то делать с РФ. Это уже никаким образом к нормальному сотрудничеству не может привести, хоть европейцы и пытались. Об этом всё чаще говорят у меня в эфирах послы западно-европейских стран. Учитывая, что чем дальше, тем больше мы узнаем, как РФ влияла и влияет на внутренние процессы в Европе, это подстегнет представителей ЕС голосовать за санкции против России. Так что, думаю, и новые санкции за Навального возможны, и не только за него", — резюмирует Татьяна Попова.
Напомним, США признали украинского олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции. Также ввели пакет санкции против него и его семьи.
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