"Украинские" санкции ЕС против России: новая угроза для Кремля

Евросоюз продлил на полгода персональные санкции против России за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Европейский Союз (фото из открытых источников)

Также появилась информация, что ЕС вскоре введет против России и Китая новые санкции — из-за нарушения прав человека. Будет ли продолжаться санкционное давление? Насколько оно ощутимо для той же РФ? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук подчеркивает, что Россия под санкциями живет уже годами. И, похоже, уже адаптировалась к ним.

"США и ЕС вводят политические и экономические санкции против России (отдельных лиц и организаций) с 2012 года. Впервые — в связи с "делом Магнитского", затем в 2014-м – в связи с аннексией Крыма и оккупацией части Донбасса. В 2016-м их ввели за якобы поставку РФ ядерных технологий КНДР, Сирии и Ирану. Потом санкции продлевались и расширялись. И за перечисленные события, и за вероятное вмешательство РФ в американские выборы, и в связи с "делом Скрипалей". Китай тоже периодически получает санкции от коллективного Запада. Что, впрочем, не мешает ему активно развиваться, являясь одной из ведущих экономик мира", — подчеркивает Никита Трачук.

По его мнению, сама мотивация последних санкций (нарушение прав человека) — типично европейская.

"Но давайте скажем честно – эти права, что, не нарушаются в ЕС? Или в США? Особенно в последнее время – в связи с карантинными ограничениями… Глобально можно говорить о четкой политике Запада, который считает РФ и КНР основными оппонентами. И заинтересован в их сдерживании, в том числе, путем применения санкций. Так что санкции точно будут продолжаться. Порой – за дело, а порой – по инерции", — считает эксперт.

Ведущая Телеканала ДОМ, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики, советник министра обороны (2014-2015) Татьяна Попова отмечает: "Я думаю, что Запад уже готов к более серьезному, чем ранее, противостоянию с РФ. И думаю, что новые санкции — будут. Россия нашкодила во многих европейских странах. "Желтые жилеты" во Франции, попытки отделить Каталонию от Испании – поддержка Пучдемона и проведения незаконного референдума осенью 2017 года. Фактически официально купленная Ле Пен во Франции. Россия провоцировала и провоцирует разжигание конфликтных ситуаций практически по всей Европе. И не гнушается убийствами людей на территории ЕС. Для этого была задействована группа Главного управления разведки Минобороны РФ. Проводили операции даже в Великобритании – то же отравление Скрипалей".

По мнению Татьяны Поповой, Европу достала эта ситуация. И "Старый Свет", как бы ему не хотелось жить тихо-мирно с РФ, вынужден будет реагировать более жестко, чем ранее.

"После развала СССР именно России досталась самая широкая сеть глубоко законсперированных агентов по всему миру. И в последнее время эта сеть слишком явно себя проявила. То, что российские власти творят в Европе, с соседними странами, внутри своей страны (и речь не только о деле Навального), уже не может восприниматься в ЕС спокойно. Им придется реагировать. Возможно, не все политики в Европе хотели бы этого, но им придется что-то делать с РФ. Это уже никаким образом к нормальному сотрудничеству не может привести, хоть европейцы и пытались. Об этом всё чаще говорят у меня в эфирах послы западно-европейских стран. Учитывая, что чем дальше, тем больше мы узнаем, как РФ влияла и влияет на внутренние процессы в Европе, это подстегнет представителей ЕС голосовать за санкции против России. Так что, думаю, и новые санкции за Навального возможны, и не только за него", — резюмирует Татьяна Попова.

Напомним, США признали украинского олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции. Также ввели пакет санкции против него и его семьи.

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