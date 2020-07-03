СМИ: Москва требует от Киева изменений в Конституции Украины

Россия требует от Украины внести срочные изменения в Конституции по вопросу Донбасса. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

"В переговорах по конфликту на Востоке Украины Москва настойчиво требует быстрого правого обеспечения в сепаратистских районах, в Донецке и в Луганске", - сообщает источник.

Также представители России вынуждают украинскую сторону до 6 июля передать Трехсторонней контактной группе проект изменений в Конституции Украины, который должен стать первым этапом особого статуса сепаратистских районов в структуре государственности Украины.

Напомним, украинскую сторону на данных переговорах представляет министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Со стороны России - заместитель главы Администрации президента - Андрей Козак.

Как ранее сообщали "Комментарии", руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетили с рабочей поездкой Берлин. У них были запланированы визиты к руководству Германии после визита российского посла Дмитрия Козака в Берлин на встречу с заместителем канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!