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СМИ: Москва требует от Киева изменений в Конституции Украины

3 июля в Берлине проходят переговоры в нормандском формате

сегодня, 17:46
Автор:

Владимир Лавский
СМИ: Москва требует от Киева изменений в Конституции Украины

Россия требует от Украины внести срочные изменения в Конституции по вопросу Донбасса. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. 

"В переговорах по конфликту на Востоке Украины Москва настойчиво требует быстрого правого обеспечения в сепаратистских районах, в Донецке и в Луганске", - сообщает источник. 

Также представители России вынуждают украинскую сторону до 6 июля передать Трехсторонней контактной группе проект изменений в Конституции Украины, который должен стать первым этапом особого статуса сепаратистских районов в структуре государственности Украины. 

Напомним, украинскую сторону на данных переговорах представляет министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Со стороны России - заместитель главы Администрации президента - Андрей Козак. 

Как ранее сообщали "Комментарии", руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетили с рабочей поездкой Берлин. У них были запланированы визиты к руководству Германии после визита российского посла Дмитрия Козака в Берлин на встречу с заместителем канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 


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