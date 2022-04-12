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Украинская сторона не меняла своей позиции: Арахамия рассказал о переговорах

Украинская сторона не меняла своей позиции, подчеркнул политик

сегодня, 22:19
Автор:

Лиля Воробьева
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Как заявил глава фракции "Слуга народа" и руководитель делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия, переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для нашей страны продолжаются в онлайн-режиме. Об этом он сообщил сегодня в социальных сетях.

Украинская сторона не меняла своей позиции: Арахамия рассказал о переговорах

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

Политик отметил, что украинская делегация продолжает придерживаться Стамбульского коммюнике и не меняет своих позиций, не принимая во внимание заявления главы российского МИД Сергея Лаврова.

"Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике. Возможно, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", – подытожил руководитель делегации Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о переговорах Зеленского и Путина . Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным, скорее всего только после того, как Украина победит в больших битвах. Действительно ли все дипломатические ходы исчерпаны для выяснения отношений на поле боя? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам. Политолог Виктор Таран отмечает, как бы нам ни хотелось быстрого мира, как бы мы ни хотели, чтобы "все это скорее прекратилось", пока у обеих сторон будут военные аргументы в виде боеспособных армии, техники, ресурсов – война будет продолжаться. На данном этапе, отмечает Виктор Таран, российские оккупационные войска пытаются выйти на линию Запорожья-Харьков-Херсон, решать вопросы с Донбассом. И с этих позиций вести переговоры.


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Источник: https://t.me/David_Arakhamia/60
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