Украине мало обещаний на словах: Ермак рассказал, что ждет Киев от Байдена и Меркель по «Северному-потоку2»

Россия быстро перешла к своим хитрым планам по использованию газопровода "Северный поток-2", как самого настоящего оружия против Украины. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на конференции YES Brainstorming высказал глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Украинская правда".

Андрей Ермак Фото: сайт Офиса президента

Глава президентской канцелярии считает, что проект "Северный поток-2" стал оружием против Украины в руках Москвы ещё до его запуска. Свои слова Андрей Ермак объяснил тем, что по данным биржи IC Future, в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF перевалила за 700 долларов за тысячу кубометров, на максимуме достигнув 57.25 евро за мегаватт в час. Андрей Ермак считает, что Киев ждет четких гарантий не на словах, а документально подтверждённых от мировых лидеров в случае использования Россией "Северного потока-2", как оружия против Украины.

По словам Ермака, за последнее время прозвучало много обещаний и заверений, как со стороны США, так и со стороны Европы, а частности, Германии. Все поручались, что "Северный поток-2" не приведёт к негативным последствиям для Украины и все эти страны уверяли Украину в том, что этот проект не станет оружием в руках Кремля.

Андрей Ермак отметил, в том случае, если нацбезопасность Украины окажется в опасности, то Запад заверил, что использует механизм санкций, которые сейчас ослаблены и нет никаких преград для запуска "Северного потока-2". По словам Андрея Ермака, когда Владимир Зеленский был с официальным визитом в Вашингтоне, то он слышал от американского лидера обещания ввести санкции против проекта "Северный поток-2", если наступит время X, но Украина всё же ожидает, что, не дожидаясь этого времени будут подписаны документы, где прописан порядок введения санкций.

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