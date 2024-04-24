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Украинцы заблокировали в Варшаве паспортный сервис. Как реагируют в ВСУ на единство «заграничного фронта»

300 украинцев в Варшаве заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" и требуют выдать им загранпаспорта. Происходят даже стычки. В ВСУ отметили, что такое единство «заграничного фронта» понадобилось бы на войне

24 апреля 2024, 18:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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В ходе вчерашнего и сегодняшнего дня в Варшаве в сервисном центре ГП "Документ" происходят скандалы и стычки, на место даже вызывали сотрудников полиции. Об этом в комментарии Киев 24 отметил специалист по делам легализации пребывания и работы иностранцев в Польше Евгений Семеняка.

Украинцы заблокировали в Варшаве паспортный сервис. Как реагируют в ВСУ на единство «заграничного фронта»

Очереди в консульствах

По его словам, мужчины требуют, чтобы им предоставили загранпаспорта, за которые они заплатили. При этом они сообщили о намерении заблокировать помещение паспортного сервиса и не выходить из него, пока не получат документы. Эти люди даже просят приносить им пищу и медикаменты и поддержать протест, поскольку они намерены "стоять до последнего".

На такие протесты в соцсетях отреагировал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады майор Максим Жорин. По его словам, такая чрезвычайная сплоченность украинских мужчин очень пригодилась бы на фронте в Украине. При этом он добавил, что речь идет даже не о реальном фронте, а о борьбе с той блокадой, которую недавно организовали польские фермеры на границе с Украиной.

Жорин заявил, что те мужчины, которые в тяжелое для страны время решили о ней просто забыть, не имеют права требовать чего-либо от этого государства и говорить о соблюдении своих прав.

"Очень удобно с*баться в самое тяжелое для Украины время, а потом скулить, что Украина не предоставляет какие-либо услуги",
– заявил Жорин.

При этом он добавил, что нельзя говорить о справедливости, к которой апеллируют мужчины за границей, когда одна категория украинцев уже два года борется за будущее своего государства на фронте, а другая категория спокойно проживает свою жизнь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде обеспокоены всем происходящим за границей. Там призывают главу правительства Дмитрия Шмыгаля отозвать письмо МИД.




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Источник: comments.ua
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Обсуждения

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ufo

24 апреля 2024, 19:13

Ну, они и в самом деле заплатили за услугу, а ее не предоставили. Т.е. своих (пока еще) граждан государство Украина попросту в очередной раз кинуло на деньги. В такой ситуации честно было бы или выдать им паспорта или отказаться их выдавать, но вернуть уплаченные деньги. Тут или крест снять или трусы надеть.

Ігор

24 апреля 2024, 18:55

І ментально рідною старшобратньою російською лайкою. Без знання якої Товстий не зміг би насварити Тонкого. Хоч ця лайка і справді допоможе у спілкуванні з завезеними: Джамшатом і Румшутом та Шоколадним Зайцем.


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