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Украинцы оценили вероятность полномасштабного вторжения России

Большинство украинцев убеждены, что наша страна сможет отбить нападение, если РФ решит вторгнуться в Украину

сегодня, 12:32
Автор:

Елизавета Черных
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19% украинцев оценивают вероятность вторжения России на территорию Украины как высокую, 33% — як среднюю, а 20% считают вероятность российского нападения низкой. При этом 25% респондентов уверены, что никакой угрозы не существует вовсе. Такие данные обнародовала социологическая группа "Рейтинг" по результатам всеукраинского опроса, проведенного 16-17 февраля текущего года. 

Украинцы оценили вероятность полномасштабного вторжения России

Украинцы оценили вероятность полномасштабного вторжения России - фото из открытых источников

Исследователи отметили, что количество опрошенных, которые не видят угрозы российского вторжения значительно отличается в регионах Украины — от 14% в западной части, до 42% — на Востоке страны. 

Кроме того, большинство украинцев (64%) убеждены, что наша страна сможет отбить нападение, если РФ решит вторгнуться в Украину. Треть не уверены в этом. Численность респондентов, которые верят в украинских военных, преобладает во всех областях (относительно большее количество на Западе и в Центральной Украине, меньше — в восточной части). 

Так, сделали вывод социологи, за прошедшие несколько дней украинцы стали меньше оценивать угрозу российского вторжения как высокую. Показатель снизился с 28 до 19%. В то же время, с 58 до 64% выросла уверенность граждан Украины, что страна сможет отбить нападение в случае нападения России. 

В исследовании группы "Рейтинг", которое проводилось при помощи телефонного интервью, приняло участие 1722 респондента со всех украинских регионов, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса. 

Отметим, что согласно последнему опросу КМИС, украинцы изменили свое отношение к Российской Федерации. 34% жителей страны хорошо относятся к России, в то время как в декабре 2021 года этот показатель был равен 39%. 



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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_ocenki_voennoy_ugrozy_16-17_fevralya_2022_g.html
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comments

Обсуждения

иван

сегодня, 12:38

Украина потеряла субъектность. Рано или поздно, но придется расставаться с новыми территориями. Россия в приоритете как славянская держава. Имхо.

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