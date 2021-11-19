logo

BTC/USD

58063.78

ETH/USD

4237.36

LTC/USD

219.65

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Украина ждет опровержения заявления президента Болгарии о «российском Крыме»
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина ждет опровержения заявления президента Болгарии о «российском Крыме»

Украина отреагировала на заявление президента Болгарии о "российском Крыме"

сегодня, 15:42
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

После заявления президента Болгарии Румена Радева о малоэффективности санкций против России и принадлежности аннексированного Крыма к России в Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда".

Украина ждет опровержения заявления президента Болгарии о «российском Крыме»

Крым. Фото: 24 канал

В главном дипломатическом ведомстве рассказали, что довели до ведома посла, что публичные высказывания лидера болгар о том, что Крым сегодня – это российская территория есть недопустимыми. Также в МИД акцентировали внимание на том, что высказывания в таком ключе президента Болгарии не могут привести к улучшению добрососедских отношений между двумя странами.

К тому же, заявление Румена Радева никак не перекликается с официальной позицией Софии, согласно которой Болгария не признает российской оккупации, считает Крым украинской территорией.

В ведомстве подчеркнули, что официальный Киев теперь требует от власти Болгарии объяснений, в частности от президента Болгарии опровержения своего заявления, озвученного во врем дебатов. 

В ответ посол Болгарии Костадин Коджабашев подчеркнул, что София не меняет своей позиции по принадлежности Крыма к Украине и признает суверенитет Украины, а также ее территориальную целостность. В подтверждение своих слов дипломат заявил, что Болгарии, как и раньше готова вместе с Украиной отставить вопросы, касающиеся возвращения Крыма, в частности, вместе работать на площадке "Крымской платформы".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Болгарии считают, что санкции не помогли и Крым – российский.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/11/19/7130499/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!