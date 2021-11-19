Украина ждет опровержения заявления президента Болгарии о «российском Крыме»

После заявления президента Болгарии Румена Радева о малоэффективности санкций против России и принадлежности аннексированного Крыма к России в Министерство иностранных дел Украины пригласили посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда".

Крым. Фото: 24 канал

В главном дипломатическом ведомстве рассказали, что довели до ведома посла, что публичные высказывания лидера болгар о том, что Крым сегодня – это российская территория есть недопустимыми. Также в МИД акцентировали внимание на том, что высказывания в таком ключе президента Болгарии не могут привести к улучшению добрососедских отношений между двумя странами.

К тому же, заявление Румена Радева никак не перекликается с официальной позицией Софии, согласно которой Болгария не признает российской оккупации, считает Крым украинской территорией.

В ведомстве подчеркнули, что официальный Киев теперь требует от власти Болгарии объяснений, в частности от президента Болгарии опровержения своего заявления, озвученного во врем дебатов.

В ответ посол Болгарии Костадин Коджабашев подчеркнул, что София не меняет своей позиции по принадлежности Крыма к Украине и признает суверенитет Украины, а также ее территориальную целостность. В подтверждение своих слов дипломат заявил, что Болгарии, как и раньше готова вместе с Украиной отставить вопросы, касающиеся возвращения Крыма, в частности, вместе работать на площадке "Крымской платформы".

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