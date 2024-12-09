Украина заявила о возможности возобновить дипломатические отношения с одной из стран

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Slava Kot
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало падение режима Башара Асада в Сирии и выразило надежду на восстановление дипломатических отношений, которые были разорваны Киевом в июне 2022 года из-за признания Сирией так называемой "независимости" временно оккупированных территорий.
Восстановленный флаг Сирии. Фото из открытых источников
МИД Украины опубликовал заявление, в котором осудил режим Башара Асада и поддержал сирийский народ.
Украина призвала следующие власти в Сирии пересмотреть свои отношения с РФ, ведь именно "помощь Путина" привела к "гибели десятков тысяч сирийских граждан, в том числе невинных женщин и детей". В МИД отмечают, что везде, где присутствуют российские военные и наемники существует "смерть, разруха, нестабильность и беззаконие". Кроме того, именно режим Асада поддержал незаконное признание аннексии Крыма и оккупированных территорий Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина разорвала дипломатические отношения с тремя странами.
Также "Комментарии" писали о том, что только одна страна, кроме Украины, разорвала дипломатические отношения с Россией после начала войны.
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