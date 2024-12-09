Украина заявила о возможности возобновить дипломатические отношения с одной из стран

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало падение режима Башара Асада в Сирии и выразило надежду на восстановление дипломатических отношений, которые были разорваны Киевом в июне 2022 года из-за признания Сирией так называемой "независимости" временно оккупированных территорий.

Восстановленный флаг Сирии. Фото из открытых источников

МИД Украины опубликовал заявление, в котором осудил режим Башара Асада и поддержал сирийский народ.

"С падением режима Башара Асада мужественный сирийский народ может пролистать черную страницу правления клана Асадов и более полувека репрессий, коррупции, уничтожения любых элементов демократии и плюрализма, тотального беззакония, произвола силовиков и других нарушений прав человека", — говорится в заявлении.

Украина призвала следующие власти в Сирии пересмотреть свои отношения с РФ, ведь именно "помощь Путина" привела к "гибели десятков тысяч сирийских граждан, в том числе невинных женщин и детей". В МИД отмечают, что везде, где присутствуют российские военные и наемники существует "смерть, разруха, нестабильность и беззаконие". Кроме того, именно режим Асада поддержал незаконное признание аннексии Крыма и оккупированных территорий Украины.

"Надеемся, что в будущем Сирия станет государством, которое будет уважать международное право, в частности территориальную целостность и суверенитет Украины, что проложит путь к возобновлению двусторонних отношений и полноценному политическому диалогу между Киевом и Дамаском", — говорится в заявлении МИД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина разорвала дипломатические отношения с тремя странами.

Также "Комментарии" писали о том, что только одна страна, кроме Украины, разорвала дипломатические отношения с Россией после начала войны.