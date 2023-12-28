logo

BTC/USD

42426.09

ETH/USD

2344.16

LTC/USD

76.00

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Украина запросила срочную встречу с донорами: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина запросила срочную встречу с донорами: что произошло

Правительство Украины обратилось к донорам о срочной помощи

28 декабря 2023, 22:37
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Кабинет Министров Украины хочет инициировать срочную встречу с международными донорами из-за сверхсложной и неопределенной ситуации с государственным бюджетом на следующий год. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на письмо премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает портал "Комментарии".

Украина запросила срочную встречу с донорами: что произошло

Украине необходима финансовая поддержка Запада. Фото из открытых источников

Как сообщает издание, украинский премьер направил обращение в Межведомственную донорскую координационную платформу (MDCP).

Bloomberg пишет, что Денис Шмигаль пригласил срочную встречу с донорами из-за того, что Украина столкнулась с исключительно высокой неопределенностью бюджета на 2024 год.

Украинский премьер написал международным донорам, что для поддержки макроэкономической стабильности Украины очень важно получили достаточное оперативное внешнее финансирование, начиная с января следующего года.

Денис Шмигаль настаивает, что координационная группа должна сосредоточиться на неотложных бюджетных нуждах Украины. В частности, по словам украинского премьера, речь идет о финансировании работы правительства, выплатах зарплат учителям и государственным служащим, а также пенсиям украинцам пожилого возраста и инвалидам.

В письме к донорам Денис Шмигаль добавил, что "вряд ли можно вести какие-либо обсуждения о долгосрочных проектах восстановления и реконструкции, когда Украина борется за выполнение приоритетов выживания на следующий год".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство иностранных дел Германии заявило, что Украина при любых обстоятельствах получит макрофинансовую помощь от Евросоюза в размере 50 млрд евро, которую накануне 2024 года заблокировала Венгрия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-28/funding-for-ukraine-pm-asks-donors-for-prompt-payments-on-budget-uncertainty
Теги:
comments

Обсуждения

Johnny

28 декабря 2023, 23:14

Fuck Ukraine

Сергій

28 декабря 2023, 22:56

Уроди жидівські, допрацювались крадії.


Новости

Все новости