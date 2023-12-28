Украина запросила срочную встречу с донорами: что произошло

Кабинет Министров Украины хочет инициировать срочную встречу с международными донорами из-за сверхсложной и неопределенной ситуации с государственным бюджетом на следующий год. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на письмо премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает портал "Комментарии".

Украине необходима финансовая поддержка Запада. Фото из открытых источников

Как сообщает издание, украинский премьер направил обращение в Межведомственную донорскую координационную платформу (MDCP).

Bloomberg пишет, что Денис Шмигаль пригласил срочную встречу с донорами из-за того, что Украина столкнулась с исключительно высокой неопределенностью бюджета на 2024 год.

Украинский премьер написал международным донорам, что для поддержки макроэкономической стабильности Украины очень важно получили достаточное оперативное внешнее финансирование, начиная с января следующего года.

Денис Шмигаль настаивает, что координационная группа должна сосредоточиться на неотложных бюджетных нуждах Украины. В частности, по словам украинского премьера, речь идет о финансировании работы правительства, выплатах зарплат учителям и государственным служащим, а также пенсиям украинцам пожилого возраста и инвалидам.

В письме к донорам Денис Шмигаль добавил, что "вряд ли можно вести какие-либо обсуждения о долгосрочных проектах восстановления и реконструкции, когда Украина борется за выполнение приоритетов выживания на следующий год".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство иностранных дел Германии заявило, что Украина при любых обстоятельствах получит макрофинансовую помощь от Евросоюза в размере 50 млрд евро, которую накануне 2024 года заблокировала Венгрия.

