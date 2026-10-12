Украина теряет ключевых союзников: в Раде объяснили, в чем проблема Зеленского

Спор в Белом доме, конфликты с соседними странами и история с Южной Кореей, острые вопросы с Польшей, Венгрией, Словакией. В Раде отметили решения, которые ослабляют украинскую дипломатию.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко перечислил дипломатические скандалы Украины – от спора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Джей Ди Венсом в Белом доме до конфликтов с Польшей, Венгрией, Словакией и Южной Кореей. Главными причинами проблем он называет стиль коммуникации президента, ослабление роли Министерства иностранных дел и кадровую политику.

Среди резонансных эпизодов Гончаренко вспомнил попытку ограничить независимость НАБУ и САП, скандал вокруг так называемых миндичгейт, напряженность в отношениях с соседними государствами и заявление Зеленского в Сербии о непризнании независимости Косово. Отдельно депутат обратил внимание на историю с Южной Кореей, связанную с публичным заявлением президента о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. По словам нардепа, это привело к серьезному обострению отношений.

Объясняя причины дипломатических проблем, депутат в первую очередь раскритиковал стиль общения президента.

"Дипломатия – это подбирать слова, контролировать себя. Зеленский не подбирает слова, себя не контролирует", — заявил Гончаренко.

Вторую причину он усматривает в том, что ключевые внешнеполитические решения сосредоточены в руках президента, тогда как МИД, по его мнению, не оказывает достаточного влияния. В качестве примера депутат привел выступление Зеленского в ООН, в котором прозвучала информация о северокорейских военнопленных. Политик утверждает, что министерство должно было проверить и согласовать этот фрагмент, однако его позицию не учли.

Еще одной проблемой депутат назвал назначение послов. По его словам, когда дипломатические должности получают бывшие соратники президента, а не специалисты, строившие карьеру в системе МИД, это демотивирует работников ведомства. В качестве примеров он упомянул бывших генеральных прокуроров Ирину Венедиктову и Андрея Костина, ставших послами в Швейцарии и Нидерландах соответственно.

Нардеп также обратил внимание на финансирование дипломатической службы и нехватку специализированных аналитических центров, которые системно исследовали бы Россию, США, Китай и другие страны. По его мнению, без должной аналитики, сильного дипломатического института и последовательной кадровой политики Украине сложнее избегать конфликтов с партнерами.

Подытоживая, депутат связал повторяющиеся международные скандалы не только с отдельными заявлениями президента, но и с системными проблемами организации внешней политики.

Напомним: портал "Комментарии" писал что нардеп Гончаренко рассказал, что произойдет с Украиной, если США прекратит помощь.



