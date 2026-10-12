Україна втрачає ключових союзників: у Раді пояснили, у чому проблема Зеленського

Суперечка в Білому домі, конфлікти із сусідніми країнами та історія з Південною Кореєю, гострі питання з Польщею, Угорщиною, Словаччиною. В Раді вказали на рішення, які послаблюють українську дипломатію.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко перелічив дипломатичні скандали України — від суперечки Володимира Зеленського з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом у Білому домі до конфліктів із Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Південною Кореєю. Головними причинами проблем він називає стиль комунікації президента, ослаблення ролі Міністерства закордонних справ і кадрову політику.

Серед резонансних епізодів Гончаренко згадав спробу обмежити незалежність НАБУ та САП, скандал навколо так званих "міндічгейт", напруженість у відносинах із сусідніми державами та заяву Зеленського в Сербії про невизнання незалежності Косова. Окремо депутат звернув увагу на історію з Південною Кореєю, пов’язану з публічною заявою президента про передання Сеулу двох північнокорейських військовополонених. За словами нардепа, це спричинило серйозне загострення відносин.

Пояснюючи причини дипломатичних проблем, депутат насамперед розкритикував стиль спілкування президента.

“Дипломатія — це підбирати слова, контролювати себе. Зеленський не підбирає слів, себе не контролює”, — заявив Гончаренко.

Другу причину він вбачає в тому, що ключові зовнішньополітичні рішення зосереджені в руках президента, тоді як МЗС, на його думку, не має достатнього впливу. Як приклад депутат навів виступ Зеленського в ООН, у якому прозвучала інформація про північнокорейських військовополонених. Політик стверджує, що міністерство мало перевірити та погодити цей фрагмент, однак його позицію не врахували.

Ще однією проблемою депутат назвав призначення послів. За його словами, коли дипломатичні посади отримують колишні соратники президента, а не фахівці, які будували кар’єру в системі МЗС, це демотивує працівників відомства. Як приклади він згадав колишніх генеральних прокурорів Ірину Венедіктову та Андрія Костіна, які стали послами у Швейцарії та Нідерландах відповідно.

Нардеп також звернув увагу на фінансування дипломатичної служби та брак спеціалізованих аналітичних центрів, які системно досліджували б Росію, США, Китай та інші країни. На його думку, без належної аналітики, сильної дипломатичної інституції та послідовної кадрової політики Україні складніше уникати конфліктів із партнерами.

Підсумовуючи, депутат пов’язав повторювані міжнародні скандали не лише з окремими заявами президента, а й із системними проблемами організації зовнішньої політики.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Гончаренко розповів, що станеться з Україною, якщо США припинить допомогу.



