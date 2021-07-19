Украина станет никому не нужной, если Европа наладит отношения с Россией, — Медведчук

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Станислав Молчанов
Украинские политики не имеют достойного ответа на заявления президента России Владимира Путина о том, что в Украине якобы происходит правовой беспредел, а власть не отстаивает интересы народа и принимает экономически невыгодные решения. Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя статью российского лидера "Об историческом единстве русских и украинцев".
Виктор Медведчук. Фото из открытых источников
Парламентарий подчеркнул, что вместо демонстрации адекватной реакции украинские политики продолжают декларировать призывы отгородиться от России стеной и базами НАТО в прямом и переносном смысле этого слова.
Также он отметил, что, если отношения между РФ и Европой наладятся, Украина окажется окончательно вытесненной на обочину внешнеполитических отношений.
"Процесс сближения Европы и России раздавит современную Украину, сделает ее ненужной, лишним политическим фактором, раздражителем, территорией раздора. И этот процесс запущен, можно обвинять в этом Россию, но больше всего тут постаралась украинская власть, которая избрала примитивную и глупую стратегию развития", — подчеркнул лидер ОПЗЖ.
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