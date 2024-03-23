Украина сделала официальное заявление о стрельбе в Подмосковье

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергло обвинения, которые начали раздаваться от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске 22 марта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля в целях дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества", – говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркивают, что у путинского режима длинная история кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году.

"Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток", – отмечает МИД.

В министерстве призвали международное сообщество решительно отвергнуть лживые российские обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в Красногорске и усилить поддержку нашего государства в противостоянии преступной российской агрессии.

Отметим, одиозный заместитель секретаря СНБО РФ Дмитрий Медведев уже заявил, что террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены в качестве террористов. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние.

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